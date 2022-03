"Acostumbrado al avión privado": el titular de Aerolíneas Argentinas destrozó a Macri por pedir privatizarla

La llegada del avión a una provincia significa turismo, inversiones, conectividad, desarrollo económico con sentido federal. Significa miles de puestos de trabajo y la posibilidad de recibir visitantes extranjeros que en su inmensa mayoría entran al país por Buenos Aires. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) March 22, 2022

"¿Por qué el resto de los argentinos tenemos que bancar Aerolíneas Argentinas que no las usamos?", lanzó el ex mandatario en diálogo para el canal La Nación +

El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, le respondió este martes al expresidente Mauricio Macri, quien sostuvo que si la línea aérea de bandera no es viable, se debe privatizar., publicó Ceriani en su cuenta de Twitter, y agregó: "Aerolíneas es Argentina y representa una herramienta fundamental para el país".En esa línea, expresó: "Evidentemente Mauricio Macri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias"., continuó Ceriani en un hilo de Twitter.Para el titular de Aerolíneas Argentinas, "el modelo de industria que propone Macri es tan inviable que ni siquiera logró que funcione para su aerolínea familiar". "Avianca, luego de comprar la empresa de aviones del grupo Macri y recibir la autorización para operar 16 rutas, canceló sus operaciones en junio de 2019", señaló.sostuvo.Ceriani en tanto aseguró que le "parece saludable la discusión sobre el déficit de Aerolíneas". "Trabajamos todos los días para mejorar su productividad y eficiencia. Contamos con una experiencia histórica reciente que lo hizo posible a partir de su crecimiento y expansión, sin olvidar su rol social", remarcó."El desafío es continuar mejorando, ampliar la oferta, incrementar operaciones, aumentar ingresos a partir de nuevas oportunidades de negocios, ser el vehículo para el ingreso de divisas país", concluyó.El ex presidente Mauricio Macri atacó a la empresa estatizada Aerolíneas Argentinas, al pedir su privatización tal como hizo Carlos Menem en los noventa.Cuando a Macri le preguntaron qué haría con Aerolíneas Argentinas, respondió con la metáfora:Lo que Macri no contó fue que durante su gobierno financió El Palomar que era deficitario y que tenía cómo únicas aerolíneas a Flybondi y Jet Smart. En 2019, el costo operativo anual para mantener el Aeropuerto El Palomar fue de $298.328.233 y era deficitario.