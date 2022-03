El Gobierno lanzó una canasta de 60 productos esenciales en comercios cercanos a partir de abril

la "canasta de proximidad" estará vigente en almacenes, autoservicios, mercados barriales, entre otros, posiblemente el 7 de abril, cuando también se renueve el programa de Precios Cuidados con los grandes supermercados.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció una canasta de 60 productos de consumo esencial en comercios de proximidad y ratificó la intención del Gobierno de sumar esta iniciativa a la próxima renovación del programa Precios Cuidados prevista para la segunda semana de abril.Según el funcionario,, consideró el secretario y remarcó que es una medida que se da en un contexto en el que "está habiendo una brecha muy grande entre comercios de proximidad y las grandes superficies".Feletti afirmó que este nuevo plan de consumo es una respuesta al pedido de los almaceneros, quienes en los últimos meses "vieron desviar sus ventas a supermercados” porque son estas grandes superficies las que cuentan con Precios Cuidados. El reclamo se hizo fuerte "sobre todo en las provincias" porque el programa tradicional logró gran adaptación en los supermercados, y no en los comercios pequeños, remarcó.Por otro lado, el secretario de Comercio Interior se refirió a los aumentos en los precios detectados en los últimos días como "un ataque especulativo" y que es "inexplicable" por parte de los denunciados."La especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza", recriminó.En esa línea, afirmó que la cartera a su cargo lleva adelante"Nadie les pide que pierdan plata pero sí el cumplimiento de Precios Cuidados y que no haya ataques especulativos como los que hemos vivido", reiteró, y defendió las medidas gubernamentales: "No son políticas antimercados sino razonables, que aportan certidumbre a los argentinos en su comida diaria".