Alberto sobre las Malvinas: "Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón"

El Jefe de Estado, Alberto Fernández, le brindó una nota a la BBC inglesa a dos días del 40° aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas que inició la última dictadura cívico militar y en la cual fallecieron más de 600 soldados argentinos, en su mayoría jóvenes que se encontraban haciendo la colimba en los diferentes puntos del país. Destacó la soberanía argentina sobre las islas y expresó que no ve posible la negociación "porque la actitud del Reino Unido es una actitud no solamente de no hablar, sino de avanzar sobre las islas".En este sentido destacó que no cree en las guerras, "soy alguien naturalmente pacifista", que entiende que "los problemas se resuelven dialogando y encontrando puntos de acuerdo" y que el mayor sacrificio que estaría dispuesto a hacer es "sentarme a dialogar con los que usurpan mi tierra para ver si consigo que me la devuelvan". Cabe recordar que el Reino Unido se niega a cumplir con una resolución aprobada por las Naciones Unidas en 1965, que insta a ambos países a sentarse a dialogar sobre la soberanía de las Malvinas."Uno de los argumentos del Reino Unido es que han ganado la guerra y eso postergó el diálogo claramente, pero la guerra no da derechos", alertó Fernández y agregó que la misma "no contó con el consenso popular y el pueblo no fue consultado". "En todo caso, lo que hizo fue promover la recuperación de las tierras que siempre fueron argentinas, la reacción militar de más después fue de Reino Unido", declaró.Acerca de la posibilidad de generar el diálogo señaló "francamente no lo veo, porque la actitud del Reino Unido es una actitud no solamente de no hablar, sino de avanzar sobre las islas", sin embargo subrayó, "que no lo vea posible no quiere decir que desista del intento, lo voy a seguir intentando las veces que pueda". Planteó que el reclamo argentino no viene por la cuestión económica sino por "la memoria de nuestros muertos no nos deja vivir en paz" y aclaró "yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón".El Presidente remarcó la situación geográfica del archipiélago, "es absolutamente incomprensible pensar que esas islas, que son una continuidad de nuestros Andes, que en algún momento se sumergen y vuelven a emerger y forman estas islas, sean de otro territorio que no sea la Argentina" y recordó que "además las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833 y desde entonces venimos reclamando" (argumento histórico que es rechazado por el Reino Unido). "Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que inglesas no son las Malvinas, eso sí lo tengo claro", aseguró.A su vez hizo alusión al referendum que realizaron en 2013 los habitantes de la isla (los Kelpers, descendientes de los ingleses que invadieron las islas), "usted usurpa mi casa y yo voy a un juez, y el juez dice vamos a preguntarle primero al usurpador qué piensa sobre el derecho que tiene de vivir en la casa usurpada, eso no es así" y añadió, "en términos jurídicos, eso es un disparate, en términos éticos es una inmoralidad".Alberto sostuvo que entiende que no son los usurpadores, "son sus nietos tal vez, bueno, son seres humanos, viven desde hace mucho tiempo ahí y deben ser respetados y deben ser respetados sus derechos, que no son los derechos de los usurpadores" y explicó que le corresponde "seguir viviendo en sus tierras y seguir ejerciendo los derechos ciudadanos que la Argentina da a sus ciudadanos, que son muchos y muy amplios".Para cerrar resaltó, "no tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur", pero "lo que tenemos es la razón, de eso no tengo ninguna duda y estoy seguro que en algún momento la razón va a predominar". Concluyó con un recuerdo a 40 años, "fue una guerra declarada por una dictadura que mandó a una generación de jóvenes valientes, héroes, a combatir en situaciones de mucha desigualdad con el contrincante, por eso, nuestro recuerdo eterno y nuestro respeto eterno"