El Gobierno pone en marcha nuevos acuerdos de precios contra la inflación

En el marco de la guerra contra la inflación, la Secretaría de Comercio Interior encabezada por Roberto Feletti pondrá en marcha a partir de esta semana dos nuevos acuerdos de precios.La cartera de Comercio buscará que Precios Cuidados llegue a comercios de proximidad, luego de acordar con mayoristas “márgenes de ganancia”. Además, habrá una canasta de 5 frutas y verduras a precios regulados en supermercados. En tanto, no descartan multar alimenticias y supermercados por no retrotraer el precio de 600 productos, que tuvieron aumentos de 14% en tres días.De esta manera,Los nuevos programas de la gestión de Feletti en el Ministerio de Desarrollo Productivo buscarán que estén vigentes desde este jueves. En cuanto a llevara comercios de cercanía, el viernes pasado hubo una reunión entre Feletti y los mayoristas, dado que es el lugar de donde se abastecen los comercios de proximidad, al no tener contacto directo con las alimenticias. “Hubo acuerdo y salieron conformes”, contó Feletti en declaraciones a radio Futurock.Este lunes habrá reunión con almacenes y supermercados chinos para cerrar el listado de precios al que le van a comprar a los mayoristas y luego vender al público. “Tuve contactos directos con el presidente, Alberto Fernández está muy interesado en que esto se ponga en funcionamiento este programa, pide información y también resultados. También le plantee el tema de las retenciones”, reveló Feletti.que tuvieron fuertes subas por ser Ucrania uno de los principales proveedores de estos alimentos. “Kulfas respaldó mi propuesta de retenciones”, contó Feletti. De todos modos, dentro del equipo económico no avanzarán por no poder pasar el proyecto por el Congreso.El otro programa que buscarán que se ponga en funcionamiento desde esta semana es una: serán 4 verduras y 1 fruta. En principio, estarán en los supermercados y mayoristas, y buscarán cómo hacer para llegar a ferias y comercios de proximidad del conurbano bonaerense, en un diálogo que lleva Feletti con los intendentes.En enero y febrero, la suba de estacionales tuvo fuerte impacto en el número de inflación. El miércoles 13 de abril, una semana después de que se pongan en funcionamiento estos programas, se publicará el dato de inflación de marzo del Indec, que las consultoras estiman cercano al 6%.