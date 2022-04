Advierten que Rusia "no perdonará" a Ucrania el ataque al "Moskva", el buque insignia de la flota rusa

La vocera del mando militar de la región sur de Ucrania, Natalia Gumeniuk, reconoció este viernes que Rusia "no perdonará" a Kiev el hundimiento del crucero "Moskva", el buque insignia de la flota rusa en el mar Negro."Somos perfectamente conscientes de que no nos lo perdonarán", declaró Natalia Gumeniuk ante la prensa.El ataque con misiles Neptune ucranianos al Moskva, barco insignia de la flota rusa del mar Negro,, indicó Gumeniuk.También explicó que Ucrania esperaba ahora las represalias de Rusia, que ya bombardeó en la noche del jueves al viernes una fábrica de misiles Neptune al suroeste de Kiev, y amenazó con aumentar los ataques sobre la capital., añadió.El ministerio ruso de Defensa afirmó el jueves que la tripulación del "Moskva" (más de 500 personas) fue "evacuada hacia navíos próximos de la Flota del mar Negro". Pero no dio más detalles.El ministerio ruso no confirmó si el barco sufrió un ataque con misiles, simplemente explicó que se había declarado un incendio a bordo de este crucero de 185 metros de eslora, lo que hizo que explotara la munición a bordo. Y que el navío se hundió cuando estaba siendo remolcado a puerto.