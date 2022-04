Macri regresa a Estados Unidos para dar charlas sobre "liderazgo"

Las conferencias son organizadas por el Georgetown Americas Institute de esa casa de estudios, que programó para el próximo 19 de abril una conferencia de Macri bajo el título "Reflexiones sobre liderazgo", mientras que la charla del 20 de abril se convocó bajo la consigna "Lecciones de una Presidencia".

El ex presidente Mauricio Macri regresará la semana que viene a Estados Unidos invitado por la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, para brindar charlas los días 19 y 20 de abril.Las charlas serán moderadas por Alejandro Werner, ex funcionario del FMI, y uno de los hombres clave dentro del organismo para el otorgamiento a la Argentina del préstamo de USD 44.000 millones durante la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada.Tras esta reunión con Trump, Macri regresó a la Argentina y mantuvo una reunión política con los principales referentes del PRO, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la titular del partido Patricia Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal- en la cual pactaron bajarle el tono a las disputas internas y postergar para más adelante la forma en la cual ese partido dirimirá sus candidaturas presidenciales.Tanto Larreta como Bullrich ya vienen armando equipos y realizando recorridas por todo el país con la intención de preparar sus respectivas candidaturas presidenciales, mientras que Macri, por el momento, mantiene la incógnita sobre si será o no candidato.Sin embargo, aunque aún no definió si será candidato,, lo que implica involucrarse en los distintos debates de la coyuntura política.En este sentido, sus últimas opiniones las expresó a través de una carta publicada en Facebook el 10 de abril pasado, en la cual consideró que "la falta dramática de energía (por el supuesto faltante de gas que circuló antes de celebrarse el acuerdo con el mandatario boliviano Luis Arce) no es un accidente o una situación inesperada, es la consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas".Macri, en ese texto, propuso "multiplicar las fuentes de energías renovables, crear una política energética real y duradera, convocar inversiones internacionales que tengan garantías de sus inversiones, ser institucionalmente confiables y respetar las reglas del mundo para los negocios y el intercambio".Dos días después, se pronunció en contra de los bloqueos de empresas protagonizados por el sindicato de Camioneros, a quienes calificó como "mafiosos"."Les bloquearon la salida de las distribuidoras con camiones para que se les pudra la mercadería, los extorsionaron, les exigieron sobornos, los amedrentaron, a algunos les pegaron, violentaron a sus familias, los amenazaron de muerte, los acorralaron (...) Es fundamental no dejarlos solos en este enfrentamiento contra las patotas, contra los matones, que encima -cuánto cinismo- dicen ser defensores de derechos, pero son solo mafias", expresó el exmandatario.Un día antes de que Macri difundiera su texto, más de veinte legisladores de Juntos por el Cambio encabezados por Vidal, Cristian Ritondo, Omar de Marchi, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, entre otros, presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en el que propusieron que se le quite la personería gremial al sindicato de Camioneros.Esa iniciativa fue repudiada por un amplio arco gremial, entre ellos el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, y el sindical de La Bancaria y diputado nacional (Frente de Todos) Sergio Palazzo.Entre sus frecuentes viajes al exterior, Macri incluyó en su agenda una visita imprevista a Roma para participar del Mundial de Bridge que se realizó en la capital italiana, donde participó en dos partidas de la competencia, con estadías en Qatar y España, para lo cual sus abogados solicitaron y obtuvieron el permiso del juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa por el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.