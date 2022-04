Plan Mi Moto: qué modelos hay, a qué precio, en cuántas cuotas y cómo anotarse

El plandel Banco Nación comienza hoy su décimo segunda etapa, para adquirir un vehículo cero kilómetro totalmente financiado en hasta 48 cuotas, tanto para las personas que sean clientes de la entidad financiera como para aquellos que no lo sean.El programa mantiene las condiciones de compra mediante el sistema de amortización francés y brinda la posibilidad de seleccionar entre 42 modelos de producción nacional, con precios de entre $150.000 y $300.000. Para quienes sean clientes dellas cuotas tendrán una tasa de interés del 19,5% mientras que aquellos que no perciban sus salarios en la entidad financiera la tasa será del 29,5%.Desde la más barata hasta la más costosa, éstas son las motocicletas que se pueden obtener: Keller Classic 110 - $149.297; Okinoi OKN 110 - $151.178; Gilera Smash VSTD 110 - $159.000; Mondial LD 110 Max RT - $160.740; Corven Mirage Base- $162.496; Brava Nevada Base - $162.900; Motomel Blitz Base - $162.900; Corven Energy Base - $164.568; Keller Crono Classic F 110 - $166.174; Guerrero G 110 Econo - $168.980; Zanella ZB 110 LT - $172.198; Mondial LD 110 Max AD - $178.602; Gilera Smash Full - $180.500; Motomel Blitz Aleación - $182.900; Corven Energy Full - $184.981; Guerrero G 110 Full - $189.180; Zanella ZB 110 RT - $192.815.Luego, superando los 200 mil pesos, de la más económica a la más costosa, puede comprarse la Honda Wave 110 S - $214.100; Gilera Smash X 125 - $215.000; Okinoi OKN ST 150 - $215.000; Suzuki AX 100 - $215.900; Okinoi Roma 125 - $221.890; Keller Stratus 150 - $227.201; Mondial New RD 150 RT - $231.431; Motomel S2 Base - $232.900; Corven Hunter 150 - $236.786; Gilera VC 150 RD - $238.500; Zanella RX - $243.855; Zanella Sapucai - $244.963; Keller Stratus Full 150 - $257.010; Zanella RX Z7 150 F - $275.282; Keller Miracle 150 - $280.429; Mondial TD 150 - $286.428; Bajaj Boxer AT - $287.883; Motomel Skua 150 - $289.000; Corven Triax 150 - $290.979; Zanella Patagonian Eagle 150 ST - $292.261; Honda CB 125 F Twister - $296.300; Kiden KD 150 Z - $299.500; Mondial MD 150 - $299.990; Zanella ZT 150 - $299.990; Corven Expert 150 - $299.990.Para acceder a este beneficio es fundamental contar con una caja de ahorro en el Banco Nación, la cual se podrá abrir durante el día. Para solicitar un crédito de este plan se deberá ingresar al sitio web del Banco Nación, entrar al link de "Mi Moto" y seguir las instrucciones. El cliente será precalificado y podrá reservar la moto a elección.El programa financiará el 100% del valor de venta de cada moto (IVA incluido). No se financiará el patentamiento ni otros gastos administrativos de entrega, los cuáles serán informados por los concesionarios al momento de la facturación y deberán ser abonados por los solicitantes.