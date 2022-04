Con abstención argentina, OEA suspendió a Rusia como observador permanente por la guerra con Ucrania

25 votos a favor y 8 abstenciones

Rusia ya fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su ofensiva en Ucrania.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió este jueves la suspensión inmediata de Rusia como observador permanente del organismo hasta que "cese sus hostilidades" y retire las tropas de Ucrania. Argentina se abstuvo en conjunto con Brasil y México.La suspensión estará vigente "hasta que el Gobierno ruso cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia", indicó la resolución aprobada en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente con. La sesión fue convocada a pedido de Guatemala y Antigua y Barbuda, con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Canadá y Grenada.Desde Cancillería señalaron a El Destape que la razón de la abstención se debe a que Argentina ya condenó la invasión y solicitó el fin del conflicto. A diferencia de esta instancia, aclararon, "en foros como OEA, G20, y otros, no se advierte un objetivo de aportar a la solución del conflicto ni resolver la situación humanitaria con expulsiones". Y resaltaron un dato no menor al respecto:A fines de marzo, la OEA había aprobado una resolución que pedía el cese "de actos que pueden constituir crímenes de guerra" en Ucrania, con 28 votos a favor de los 34 miembros activos, ninguno en contra y cinco abstenciones: Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas.De esa sesión participó la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova, quien pidió precisamente a la OEA que analizara quitarle a Moscú su estatus de observador permanente. Algunos de los países que se abstuvieron en el voto, e incluso otros que se pronunciaron a favor -como Argentina y México-, estimaron que la organización no es el organismo apropiado para abordar la invasión rusa de Ucrania.El Consejo Permanente de la OEA criticó "la indiferencia" por parte de Rusia a los llamamientos de la organización "de retirar sus fuerzas militares" de Ucrania y "sus continuas violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos" en el país vecino que "contravienen los principios y propósitos de la OEA", consignó la agencia AFP.