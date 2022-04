Alberto Fernández anunció medidas sobre salud mental y pidió que deje de ser un tema tabú

El Jefe de Estado, Alberto Fernández, lanzó la Estrategia Federal del Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos que pretende "garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en todas las etapas de la vida, además de incrementar la capacitación de recursos humanos en el área y proveer dispositivos para la externación y la inserción laboral" y se implementará con el trabajo de distintos ministerios y las 24 provincias, junto al acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, la OPS y Unicef.La actividad se llevó a cabo en el Hospital Nacional Laura Bonaparte de Parque Patricios, donde además se inauguró el Servicio de Niñeces y Adolescencias del centro asistencial y el cual fortalecerá "su referencia a nivel generando redes y apoyando a cada una de las provincias", según indicaron desde el ejecutivo. "Es un tema delicado y muy importante, y que debemos tomar con mucha seriedad", señaló el Presidente antes de comenzar a leer una serie reflexiones e iniciativas."La pandemia generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento, las imágenes de la guerra también producen angustias y suman incertidumbres, estos fenómenos globales tienen consecuencias emocionales colectivas" analizó y aseguró que los y las más jóvenes son los más afectados. "No podemos hacer oídos sordos, la salud mental fue durante muchos años un tema tabú y ya no puede seguir siéndolo" manifestó y agregó, "no lo vamos a esconder debajo de la alfombra, no vamos a dejar que alguien quiera decir, de eso no se habla, es hora de que hablemos".A su vez sostuvo que van a priorizar "saldar otra deuda, la plena implementación de la ley de salud mental" y convocó a todos y todas "a involucrarnos con empatía y sensibilidad, siempre procurando comprender a quien atraviesa una situación de padecimiento". "En salud mental no hay vacunas pero hay acciones" afirmó Alberto, que insistió en generar espacio e involucrar a toda la sociedad, "vamos a cuidar la salud mental desde una perspectiva de derechos libre de violencias y desde el respeto a las diversidades".Las medidas enumeradas por el presidente son: fortalecer la atención en salud mental en todas las jurisdicciones; duplicar el presupuesto actual con un fondo extraordinario de 4 mil millones de pesos; apoyar la formación de recursos humanos en todo el país; ampliar el sistema de la red asistencial por telemedicina -para facilitar el acceso-, y crear una línea 0800 específica y gratuita las 24hs para la atención de las urgencias de la salud mental.El mandatario también adelantó que habrá un financiamiento para que los hostitales generales puedan crear una unidad de cuidado de la urgencia y una guardía interdisciplinaria 24hs para la atención de la salud mental; se creará un programa para el abordaje integral en el marco de la ley nacional de prevención al suicidio; se duplicará la cantidad de efectores del primer nivel de salud que recibirán botiquines Remedi.Ar de Salud Mental; y trabajarán en el acompañamiento y asistencia de las infancias, las y los adolescentes y los sectores poblacionales más afectados.Alberto Fernández también sostuvo que construirán viviendas de medio camino para avanzar con la ley de salud mental y concretar la desinstitucionalización de los y las usuarias y que se encuentran trabajando con el sistema educativo -a través de la cultura y el arte- con acciones para la reinserción laboral, para acompañar situaciones de violencia. "Invito a cada uno y cada una de ustedes a aportar a este objetivo de cuidar la salud de la población en todas sus dimensiones" expresó y acotó, "la política una vez más es la herramienta para resolver un problema real, esta es la política que necesitamos".