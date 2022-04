"Me dio vergüenza": Carrió criticó a Macri por su foto con Trump

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó con dureza contra el expresidente Mauricio Macri, al criticar su foto con el ex mandatario estadounidense Donald Trump., afirmó y agregó que ella mantiene con Macri un diálogo "directo y sincero". "Es el que menos me ha mentido", dijo Carrió, aunque también advirtió que tienevinculado a "Angelici y compañía...".Al ser consultada sobre su participación actual en el ámbito político, aseguró que en la Coalición Cívica siempre estuvieron "solos" y siempre hicieron alianzas: "Muchos me tienen miedo, pero me quieren. Saben que soy honesta, sincera. Este es el momento de corregir", aseveró.En esa línea, aseguró que ella va a seguir siendo "una política clásica".aseguró, en referencia a Javier Milei, quien la acusó de formar parte de la casta política.Y agregó: "Si yo, teniendo una jubilación de 150.000 pesos, soy de la casta política, bienvenida la casta política. Porque si hubiera seguido la carrera judicial o si hubiera aceptado ser juez de la Corte, como tantas veces me ofrecieron, hoy estaría jubilada por 1.400.000 pesos".Por último, analizó las opciones de cara a las elecciones de 2023: "Se puede correr a la derecha fascista, se puede ir a la izquierda fascista o puede encontrar un centro republicano, abierto, plural, democrático, que sea una luz y un faro para toda América Latina", concluyó.