Revelan que exministro de Macri "estaba borracho" al sellar un acuerdo con Reino Unido por Malvinas

Las revelaciones hechas por el portal de noticias británico Declassified UK surgieron de las memorias publicadas por el mismo Duncan, en las que relató cómo fue su estadía en Argentina durante dos meses, cuando fue viceministro de Relaciones Exteriores de su país.

El exviceministro de Relaciones Exteriores argentino desmintió a Declasiffied que haya estado ebrio al momento de sellar el acuerdo crucial para ambos países, sobre un asunto tan sensible como Malvinas.

El exviceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, reconoció que llegó a un acuerdo por las islas Malvinas con el viceministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Carlos Foradori, quien al concluir la negociación "estaba totalmente borracho".El acuerdo, totalmente perjudicial para la Argentina, fue avalado luego por el propio ex presidente Mauricio Macri y la canciller Susana Malcorra.En el relato, el ex funcionario británico contó que al llegar a Buenos Aires, estuvo en la bodega de la embajada del Reino Unido reunido con Foradori, y que estaba “tan borracho” que olvidó lo que había acordado cuando se despertó a la mañana siguiente.Las recientemente publicadas memorias de Sir Alan Duncan, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido para las Américas entre 2016 y 2019, tienen como uno de sus puntos centrales el relato del diplomático sobre el acuerdo “histórico” entre Gran Bretaña y Argentina en ese entonces.El punto central de esta historia es el 13 de septiembre. El día después de la reunión en la bodega de la embajada, Duncan escribió: “Mark Kent dice que. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados”, reveló.Carlos Foradori desmintió esos “recuerdos” que Alan Duncan publicó sobre los acontecimientos en la bodega, y dijo a Declassified que “lo que describe ahí es completamente fantasioso”.El exviceministro argentino explicó que el comunicado conjunto de ese acuerdo es “demasiado largo para haber sido formulado en una noche”. Agregó que los distintos niveles de autorización que se requieren dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino “impiden que cualquier funcionario o diplomático pueda decidir arbitrariamente sobre algún tema, en particular sobre uno tan sensible como el de las Malvinas”, ya que “cada tema analizado en la declaración necesitaba ser validado posteriormente en acuerdos formales”.Mark Kent, quien ahora es director ejecutivo de la Asociación del Whisky Escocés, no respondió a las preguntas del medio británico sobre las versiones de esa reunión en 2016, mientras fue embajador en Argentina.Actualmente sólo hay un vuelo a Malvinas, que va desde Chile, y hace escala cada dos semanas en Río Gallegos. “Las compañías aéreas argentinas tienen prohibido volar a las islas”, afirma el medio británico.Guillermo Carmona, ministro argentino para las Malvinas y el Atlántico Sur, dijo a Declassified:Sobre las revelaciones relacionadas con la bodega, Carmona añadió: “No me sorprende en absoluto”, y añadió que “Foradori tendrá que rendir cuentas de lo que haya dicho y hecho”. Y añadió: “En su momento, pedimos la dimisión de Foradori porque creíamos que había hecho cosas fuera de lugar, y si no hubiera sido por la oposición del Parlamento las consecuencias podrían haber sido muy graves”, concluyó.