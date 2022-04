Alberto Fernández asiste a la asamblea de la CAME y participa del acto por el Día del Holocausto en el CCK

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene este jueves tres actividades: participa cerca del mediodía de la Asamblea Anual de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) en el complejo Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires informaron fuentes oficiales, luego recibe autoridades y funciones de justicia y DDHH y, finalmente, asiste al acto por el Día del Holocausto en el Centro Cultural Kirchner

Respecto de la primera actividad, el titular de CAME,, y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa,, firmarán un acuerdo para la promoción y el fortalecimiento de los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCA) de todo el país.A partir del acuerdo, el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará fondos para solventar el gerenciamiento de los CCA, aportes no reembolsables (ANR) para aplicar a mejoras de los centros, y tasa de financiamiento subsidiada para reforma edilicia y acceso a la conectividad y tecnología.De esta manera, el Ministerio se suma y apoya la iniciativa que CAME impulsa desde hace años a través del programa de fortalecimiento al comercio minorista, a fin de consolidar con herramientas concretas el comercio y el turismo como elementos dinamizadores de la economía.Los Centros Comerciales Abiertos proponen un esquema de negocios en el cual las pymes compiten pero cooperan entre ellas, con una imagen común, respetando la historia y la cultura de la zona.El objetivo es mejorar la competitividad de las pymes dedicadas al comercio minorista y a la prestación de servicios, especialmente el turismo, a través de consorcios que desarrollen y gestionen CCA.En el país existen alrededor de 120 Centros Comerciales Abiertos en distintas localidades, que son impulsados a través de un programa de asistencia técnica y de capacitación en el que intervienen tres actores claves: los comerciantes, sus respectivas asociaciones y los gobiernos locales.Luego, a las 16, Fernández se reúne en Casa Rosada con el ministro de Justicia, Martín Soria; los secretarios de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón; la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez; la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.Finalmente a las 20.00, el Presidente asiste al acto que organizan la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y el Museo del Holocausto en el Centro Cultural Kirchner, donde se conmemorará el Dia del Holocausto y el Heroísmo, por el 79° aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia.