02.09.2025 / Declaraciones

"Veo una derrota mucho más amplia de la que dicen los encuestadores": el pronóstico de Pichetto sobre el resultado electoral del Gobierno

El diputado nacional y presidente del bloque de Encuentro Federal dio su visión sobre las elecciones bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre, en las que el oficialismo teme por un mal rendimiento.




El diputado nacional y presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que imagina "una derrota amplia" de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre.

"El domigo veo una derrota mucho más amplia de la que dicen los encuestadores", vaticinó Pichetto en diálogo con El Destape. 

Y consideró que "si el Gobierno pierde las elecciones, el primer efecto es económico". "El gobierno tiene un problema de gestión", sostuvo. 

Además, Pichetto hizo referencia al escándalo por la red de coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, motivo por el que fue despedido el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. "El contenido de los audios es verosímil", señaló.

"Debería haber un sistema de licitación pública para que el Estado compre los medicamentos directamente", opinó y agregó: "Salvando las distancias, se podría decir que la causa es parecida a cuadernos".

También se metió en la cautelar que dictó la Justicia para prohibir que se difundan en medios de comunicación los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido grabados en Casa Rosada. "Esto no es tolerable desde el punto de vista de la libertad de expresión", afirmó. 

