Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en Lomas de Zamora

La ex presidenta Cristina advirtió que en el distrito “pasó la motosierra” de Milei y lo contrastó con la transformación lograda en su gobierno. “¿Ustedes se imaginan obras así con Milei?”, planteó, tras recordar el Arroyo del Rey, “la obra hídrica más importante del Conurbano”, y el entubado del Unamuno.

En el mensaje difundido por el intendente Federico Otermín, la ex mandataria pidió votar a Sol Tischik, jefa de Gabinete local y primera candidata a concejal de Fuerza Patria, a quien definió como una militante con trayectoria en el kirchnerismo. La recordó como "una de las pibas" que tuvieron lugar y decisión durante kirchnerismo.También resaltó el concepto de “comunidad” que impulsa la gestión de Otermín y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, en Lomas de Zamora. “Están en el barrio, con la gente”, subrayó Cristina, en un mensaje que buscó reafirmar el vínculo entre el peronismo y los vecinos frente al ajuste libertario.