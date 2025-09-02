Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en Lomas de Zamora

De cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo, el intendente Federico Otermín difundió en sus redes un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner convocando a acompañar a Fuerza Patria en las urnas. La ex presidenta cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y reivindicó las obras realizadas en Lomas de Zamora durante su gestión.
1
Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados
3
Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei
4
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"