Espinoza y Magario recibieron un contundente apoyo de empresarios de La Matanza

Durante un encuentro con más de mil representantes de las principales industrias y empresas del distrito, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto con la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, evaluaron la situación productiva actual y recibieron un contundente apoyo empresarial para las próximas elecciones del 7 de septiembre.“Escuchar en forma activa y permanente a nuestros empresarios y a nuestras empresarias nos hace saber cuál es el termómetro de lo que está pasando con la economía, con la producción y con el trabajo”, destacó Espinoza y agregó: “La Argentina de Milei es la Argentina de la especulación financiera y la Argentina del carry trade, donde se gana más plata especulando financieramente que levantándote a las seis de la mañana todos los días para ir a trabajar”.“Las empresas de La Matanza son un ejemplo de lo que es el empresariado argentino”, valoró el intendente y señaló: “En su mayoría fueron pequeños talleres familiares y emprendimientos que empezaron sus abuelos y sus padres y hoy sigue una generación de empresarios creativos y talentosos. Esto distingue al empresariado de La Matanza y por eso somos la Capital industrial de la Argentina, con más de 7500 industrias”.“Con todo nuestro empresariado, estamos trabajando muy fuerte para terminar el primer Polo Científico Tecnológico de Argentina y América Latina, en Ciudad Evita, donde se van a crear más de 10 mil nuevos puestos de empleo joven, y las empresas van a trabajar con nosotros para que nuestro país entre en la era digital”, afirmó..Por su parte, Magario expresó: “En este encuentro acompañando a Fernando Espinoza, nuestro intendente, escuchamos la verdad a través de las voces de nuestros empresarios y de nuestros comerciantes. Escuchamos la difícil situación que están pasando y la complejidad del modelo que ha creado Milei, con una Argentina solamente para la especulación, donde se destruye el trabajo y donde los empresarios y los comerciantes se quedan sin sus empresas y sus comercios”, y agregó: “Es hora de ponerle un freno a Milei, de pensar en cada uno de nosotros y en nuestras familias y para eso está Fuerza Patria”, subrayó la vicegobernadora.“El 7 de septiembre se juega qué modelo de país queremos los argentinos. En la Argentina de Milei muchas vecinas y vecinos tienen miedo a perder el empleo, a diferencia de nosotros que todos los días desde La Matanza, desde la provincia de Buenos Aires, con Axel y con Verónica, estamos al lado de nuestros empresarios para protegerlos, acompañarlos y generar posibilidades de salida”, remarcó Espinoza y concluyó: “Vamos por una nueva Argentina. Vamos por una Argentina grande para nuestros hijos y con la que soñaron nuestros abuelos”.