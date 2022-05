Escándalo: ex jefe del Pentágono reveló que Trump quería dispararle a manifestantes antirracistas

El ex presidente de los Estados Unidos y amigo de Mauricio Macri, Donald Trump, quería "dispararle" - "a las piernas o algo así"- a los manifestantes que protagonizaron las protestas antirracistas en ese país durante 2020, según lo reveló la máxima autoridad en materia de seguridad del gobierno republicano de ese entonces

Quien lo contó fue nada más y nada menos que, secretario de Defensa del gobierno de Trump entre julio de 2019 y noviembre de 2020. El ex funcionario, justamente, transitó en ese cargo la explosión de las protestas antirracistas en ese último año, luego que un grupo de policías blancos asesinaran a, un padre afroestadounidense que supuestamente había pagado en un comercio con un billete de dólares falso.La revelación de la criminal idea de Trump surgió de un adelanto de un libro de Esper, del cual, entre los pasajes que más sorprendieron, se destaca la propuesta que le hizo el entonces mandatario en medio del pico de las manifestaciones:El ex titular del Pentágono contó que Trump estaba muy irritado con las protestas, que para junio de 2020 ya habían llegado a las inmediaciones de la Casa Blanca. El contexto era "surrealista", escribió Esper en sus memorias que se publicarán el 10 de mayo en Estados Unidos, bajo el título "A Sacred Oath" ("Un juramento sagrado"), según publicó Télam."La buena noticia: no fue una decisión difícil" no seguir la idea del presidente republicano, contó y agregó: "Lo malo: tenía que encontrar una manera de hacer retroceder a Trump sin montar un lío, que era lo que yo estaba tratando de evitar".Las ideas entre escandalosas y delictuales de Trump ya tuvieron un primer capítulo de conocimiento público en agosto de 2021, cuando a través de su libro el periodista Michael Bender contó cómo el multimillonario devenido en presidente solía proponer cosas de manera exaltada cuando un tema lo molestaba.Según su texto, también propuso disparar a las piernas de los inmigrantes que cruzaban la frontera Sur con México sin permisos legales. Como no logró convencer a sus asesores y funcionarios probó con otras ideas, como construir un muro fronterizo electrificado y un foso infestado de caimanes y culebras.El 25 de mayo de 2020, un grupo de policías blancos respondieron a un llamado del dueño de un almacen que había denunciado que un hombre había pagado con lo que creía que era un billete de 20 dólares falsos. Frente a la tienda, uno de esos agentes, arrestó a Floyd, lo tiró al suelo y con una rodilla sobre su cuello lo inmovilizó. "No puedo respirar", dijo una y otra vez el hombre, mientras el resto de los policías blancos miraban sin hacer nada. Finalmente, Floyd falleció. La filmación de un transeunte hizo que el tema se hiciera viral. Millones de personas salieron a las calles y las protestas ya no eran solo de afroestadounidenses y latinos. A todos ellos, Trump les quería "disparar a las piernas".