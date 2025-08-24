24.08.2025 / POLÉMICA

Patricia Bullrich también estaría involucrada en el escándalo de las coimas

El Ministerio de Seguridad es la cartera con más adjudicaciones a Suizo Argentina. La empresa es investigada por coimas en la causa federal que salpica al gobierno libertario, principálmente a la hermana del Presidente, Karina Milei. También afectaría a la de Luis Petri.






Según una nota de Página/12, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en el centro de la polémica tras conocerse que su cartera adjudicó más de 8.300 millones de pesos en compras a la Droguería Suizo Argentina S.A., la empresa investigada por coimas en la causa federal que salpica al gobierno libertario.

De acuerdo a documentación oficial, entre febrero y mayo de 2025 la Policía Federal Argentina realizó contrataciones millonarias con la droguería señalada por presuntos retornos y maniobras irregulares. Los desembolsos incluyeron $1.680 millones en medicamentos de alto costo, $301 millones en tratamientos contra el VIH, $1.426 millones en drogas antineoplásicas y más de $900 millones en anticuerpos monoclonales, entre otros.

La revelación se suma a los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que derivaron en allanamientos sobre sedes y domicilios vinculados a Suizo Argentina, donde se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en moneda extranjera.

La pesquisa judicial busca determinar la autenticidad de las grabaciones, la existencia de un circuito de retornos en contrataciones públicas y el alcance de las operatorias en distintos organismos del Estado. El dato político es que Seguridad aparece como la cartera con más adjudicaciones a la empresa bajo sospecha.

Cabe señalar que también las Fuerzas Armadas, conducidas por Luis Petri, realizaron compras a la droguería por más de $105 millones para el Hospital Naval Pedro Mallo, consolidando a Suizo Argentina como proveedor privilegiado del oficialismo en medio de una causa que ya golpea a la Casa Rosada.

