Milei dijo que el Kun Agüero pidiendo la dolarización es "ganar un debate" a la "casta" y los "chorros"

Y un día, alguien que no viene del palo de la economía, deja a todos los sicarios de los políticos pedaleando...

El diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, celebró el comentario del Kun Agüero sobre dolarizar la economía al señalar que así se gana un debate a la "casta" y los "chorros"."Y un día, alguien que no viene del palo de la economía, deja a todos los sicarios de los políticos pedaleando", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.Luego, agregó:Milei replicó el video con los dichos del ex futbolista de la Selección Argentina varias veces en su cuenta de Twitter, en señal de apoyo a la propuesta de Agüero.El Kun Agüero sorprendió ayer al público televisivo y de las redes al plantear su deseo de descartar el peso argentino y adoptar el dólar estadounidense. Fue durante una transmisión por Star+ junto al ex futbolista Maxi Rodríguez."Pero yo dije: 'el peso, a tomar por culo'. Ahora todos ganan el sueldo en dólares.", dijo, y agregó: "Cuando viene un europeo para acá, te preguntan cuánto es $1.000. La gente no tiene noción".