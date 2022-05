El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que la inflación de mayo "viene desacelerándose" con respecto al índice de abril y resaltó la necesidad de "crear más credibilidad sobre el programa económico".En diálogo con C5N, Guzmán indicó ayer que "vencer la inercia en el proceso inflacionario no va a ser algo simple" y recordó que la inflación de marzo, que marcó una suba del 6,7%, "fue la peor del año".“El mes de marzo fue el peor del año.Todavía falta mucho, estamos a mediados de mayo. Vencer la inercia en el proceso inflacionario no va a ser una tarea simple, requiere de un conjunto de políticas consistentes", advirtió el ministro.En cuanto a las medidas que el Gobierno piensa tomar para enfrentar la situación económica, el funcionario anticipó que "se tomó la decisión política de que los derechos de exportación no se van a modificar" y dijo que "apuntamos a un crecimiento de la formalización del trabajo”, añadió.Con respecto a los salarios, Guzmán señaló que "mientras que la distribución funcional empeoró, porque la recuperación de 2021 no fue homogénea sino heterogénea"."Tenemos que crear más credibilidad sobre el programa económico", planteó.El ministro destacó la necesidad de que "el Banco Central logre acumular reservas", ya que es "un objetivo fundamental de la política económica para calmar las expectativas e ir construyendo cada vez más credibilidad sobre el programa que hemos trazado”.En ese sentido, reconoció que “la inflación siempre es un problema y un mal para el funcionamiento del sistema económico", al tiempo que reiteró la importancia de "que los salarios le ganen a la inflación" a través de las paritarias.Consultado por la interna del Frente de Todos y a su enfrentamiento con el kirchnerismo, Guzmán afirmó que "en 2020 las propuestas no se discutían en público tanto como ahora, pero había debates en el Frente de Todos"., disparó.