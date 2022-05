El Gobierno nacional realizará el dragado del Canal Magdalena

el dragado del Canal Magdalena es una obra reclamada desde hace años por la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, confirmó este viernes que el Gobierno nacional está dispuesto a realizar el Canal Magdalena, una obra de dragado que le permitirá acaparar a los puertos argentinos una mayor cantidad de los servicios a los barcos que actualmente presta Uruguay.La confirmación por parte del funcionario se dio en medio del anuncio de obras para el puerto de Coronel Rosales y de Bahía Blanca junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof., explicó Alexis Guerrera, y aseguró además que la inversión para el dragado saldrá directamente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a fin de no demorar su realización.En efecto,En la última reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, Kicillof pidió celeridad para su realización. "No veo ningún impedimento para poner en marcha la construcción del Canal Magdalena", sostuvo en el encuentro."Este proyecto de asistencia. Lo que pretende este Ente Nacional de Gestión y Control no es solo la participación de los gobernadores de las distintas provincias, sino el control de cada uno de sus representantes y las vías navegables que necesitamos para los próximos 20 años", agregó el Ministro de Transporte.Si bien el Canal Magdalena es una de las obras más discutidas por la política bonaerense, el Ministro de Transporte y el Gobernador bonaerense firmaron un convenio para realizar obras en los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales.“Desde la Provincia complementamos las inversiones que realizan los consorcios y articulamos las políticas necesarias con el Gobierno Nacional.", destacó el mandatario provincial.Por su parte, Alexis Guerrera se mostró satisfecho de potenciar el desarrollo de la Provincia, “vamos a trabajar en el acondicionamiento, la puesta en valor, la mejora logística y la accesibilidad de los puertos bonaerenses, que son puntos estratégicos para una Provincia productiva con mirada hacia el exterior y el mundo”.