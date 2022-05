Melconian se diferenció de Milei por la dolarización: "En términos prácticos, la Argentina no tiene ninguna chance"

El ex presidente del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian, se diferenció del diputado Javier Milei y afirmó que "la Argentina no tiene ninguna chance” de dolarizar su economía., recalcó el economista en declaraciones para el programa Animales Sueltos.En ese sentido, advirtió: “Primero no tenés dólares, que son necesarios. Las reservas están cero, vos entrás al Tesoro del Banco Central y hay cero. Hay derechos especiales de giro del Fondo (Monetario internacional), barras de oro y billete negativo, hace un año que está así. Segundo, vos tenés que dolarizar automáticamente los depósitos en pesos, es como decir que a partir de ahora todos esos pesos son dólares, pero no podés sacarlos. Entonces, cuando te ponés a ver los tecnicismos,”.Para el referente de la Fundación Mediterránea - entidad que integraron también otros economistas como Domingo Cavallo, impulsor de la convertibilidad en los años 90 - en este momento, porque “acá hay un tema genuino, el más genuino de todos, que es que al bimonetarismo lo eligió la gente”.Sobre la problemática de los aumentos de precios, Melconian criticó duramente los controles de precios y otras políticas del Gobierno.“Primero, no tienen que reprimir precios que luego les salten como un resorte y les generen un quilombo. No los podés reprimir, estás en una economía inflacionaria. Si lo hacen, por ejemplo con la leche, menos la va a poder comprar la gente, porque ¿qué querés? ¿Que vayan magos a bajar los precios? Desaparece la leche”, señaló al respecto.En esa línea, subrayó que “el primer obstaculizador en este país, el principal inflador de costos es el propio Gobierno con los impuestos".Por otro lado, habló sobre su relación con Milei, principal impulsor de la dolarización y de la eliminación del Banco Central. “Hemos tenido relación, ahora no lo veo desde hace un tiempo, pero vino a mi estudio, casi le presento uno de sus libros,