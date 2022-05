Larreta corre a Bullrich con guiños a Macri Morales y Carrió: "La unidad es inquebrantable"

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se vistió de candidato en medio de las disputas internas del Pro para ver quién conduce el espacio y encabeza el año que viene, "laburamos todos los días, seguimos trabajando para la transformación de la Ciudad y en un plan de desarrollo para el 2023" y destacó "estamos con una gran unidad en Juntos por el Cambio, es inquebrantable". "La última referencia que tenemos es la elección pasada en la cual ganamos prácticamente en todo el país", comentó.En ese marco destacó que "Macri es uno de los miembros que conduce la mesa de Juntos por el Cambio y que tiene "muy buena relación con Mauricio". "Nunca dijo que los votos son de él, son de la gente, al final quien va a decidir quien forma parte del Gobierno es la gente" subrayó y acotó que "lo que vale es construir un plan para que Argentina salga adelante y contárselo a la gente".Sobre sus socios de coalición expresó que tanto los radicales como la Coalición Cívica seguirán en la alianza, "Morales no tiene ganas de romper el vínculo, son parte del espacio" y sostuvo que tiene "muy buena relación" con Lilita Carrió, "ella tiene la camiseta de Juntos por el Cambio". También aseguró que "la discusión sobre (Javier) Milei es válida" y agregó que son "un espacio amplio que seguramente lo vamos a seguir ampliando".A su vez resaltó que la gente no llega a fin de mes, lanzó que "una secretaria pase de un Ministerio a otro, no cambia la inflación" y exigió que haya un plan único alineado y coordinado, "siempre es bueno, tiene que haber un plan para bajar la inflación". Larreta indicó que quienes coordinan en el plano económico son Lacunza, Lousteau, y Tetaz, entre otros y que "en materia de seguridad tenemos a Patricia (Bullrich) con su gente que tienen experiencia” buscando bajarle el precio a su precandidatura."Yo dije que me comprometía a bajarla los impuesto a los porteños si la Corte nos devuelve los puntos de coparticipación", manifestó Larreta y aclaró, "no es una presión hacia nadie, simplemente es comprometerme a hacer algo por los vecinos". "Yo no creo en las presiones, creo que la Corte tiene que actuar como debe" profundizó y planteó que "las Provincias no tienen nada que ver con estos fondos que estamos discutiendo".Para cerrar contradijo los dichos de Florencia Arietto e intentó defenderla, "nadie cree que hay que entrar con 'metra' a la provincia, debe haber sido una manera configurativa de decir que hay que entrar con firmeza". "Yo creo que podemos mejorar la seguridad en la Provincia, lo hemos hecho en la Ciudad" resaltó y añadió que "hay temas de los cuales la Ciudad no tiene la responsabilidad, como la inflación, la economía". "Tenemos que sudar todos, tenemos que laburar para sacar el país adelante", concluyó.