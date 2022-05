Itai Hagman: "Las retenciones están estigmatizadas pero es una pelea que vale la pena darla"

El Diputado Nacional del Frente de Todos, Itai Hagman se refirió a la discusión por las retenciones, "no me quiero casar con una herramienta en particular pero alguna hay que aplicar, no dar una pelea porque la puedo perder no es una buena estrategia", agregó, "hay que estar dispuesto a perderla aunque yo creo que podemos ganarla" y manifestó que "las retenciones están estigmatizadas pero creo que vale la pena darla".En ese sentido lanzó, "no entiendo porque tiene que pasar por el Congreso, las retenciones no son responsabilidad del Congreso", recordó que "la 125 fue una Resolución que pasó por el Congreso por el conflicto político" e indicó que "una herramienta bastante lógica como las retenciones móviles generó el conflicto que recordamos y estigmatizó la herramienta". "Hay una historia y un estigma sobre las retenciones, lo cual es un problema", comentó en diálogo con Futurock"Escuchando algunas declaraciones de los últimos días, la sensación es que hay una serie de argumentos por los que no se pueden hacer ciertas cosas" señaló y acotó, "por lo tanto se cae en una política de decir 'bueno, no vamos a hacer nada' y creo que la peor política es no hacer ninguna política". "Los ricos se hacen cada vez más ricos, de alguna manera hay que tratar de revertir ese proceso", destacó.A su vez, Hagman sostuvo que las retenciones que "son una herramienta que sirve para desacoplar precios, el desacople funciona, probablemente en este contexto no sea suficiente y haya que discutir cupos" y resaltó que la suba de los precios internacionales no es un problema que tiene la Argentina, "somos exportadores de alimentos, necesitamos que eso que ya tenemos se quede acá y se comercialice a un precio razonable".Recordó que "Macri prácticamente eliminó las retenciones pero en la crisis de 2018 las subió, sería bueno sacarle el estigma a las políticas económicas" y planteó, "hay que discutir cuales son las otras políticas, si alguien tienen otras bienvenido sea, abierto a disctur, lo que no se puede es no hacer nada por lo que puede pasar". "Tratemos de discutir sin dogmas pero no nos quedemos de brazos cruzados", subrayó.El dirigente del Frente Patria Grande celebró el adelantamiento del salario mínimo y las paritarias y el refuerzo de ingresos pero analizó que "hay que avanzar en una discusión más estructural y la idea de un Salario Báasico Universal es que garanticemos un piso de ingresos a toda la población a los que no lo tienen garantizados". "Con esto generamos un poco de distribución y hacemos un poco más justo el proceso económico que tiende a concentrar cada vez más la riqueza", aseguró.Para cerrar hizo alusión a la renuncia del Secretario de Comercio Interior, Roberto Felettii, "no se si me sorprendió porque es evidente que había una sintonía distinta o diferentes visiones sobre la política de precios" y acotó, "tengo la expectativa que esto derive en la definición de una política que se explicite, es muy difícil evaluar cuando uno tira para un lado y el otro para el otro". "Hay disintas herramientas pero tampoco hay mil, aunque les moleste a algunos, alguna hay que tomar", concluyó.