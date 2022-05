Salvador le pidió más responsabilidad a Alberto y Cristina: El Gobierno es uno y la fórmula la hicieron entre ellos

“El panorama es alarmante. Este es un Gobierno de Alberto y de Cristina. Todos las hipotéticas diferencias y pasarse las responsabilidades de uno al otro, no caben bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, quienes se tienen que hacer cargo son ellos. El Gobierno es uno y la formula la hicieron entre ellos. No pueden echarse culpas, las consecuencias están a la vista”, dijo el ex vicegobernador Daniel Salvador al referirse a los últimos cambios en el Ejectuvo, en una de las áreas relativas al control de la inflacion.

Para Salvador, “lo que fue el control de precios fue un fracaso y son datos de la realidad. Lamentablemente la situación del país, que ya viene mala de arrastre, es peor y trata de ponerse por fuera de la responsabilidades del país”.E insistió: “Buscan excusas para poner las responsabilidades en uno o en otro. El país requiere otra cosa. Frente al tema del Fondo, no es posible entender diversas posturas”.Por otra parte, se mostró expectante del crecimiento del radicalismo de cara al 2023 y volvió a clamar por la candidatura presidencial de Facundo Manes. “Estoy convencido de que lo fundamental es poder coincidir en una misma propuesta de Gobierno. Es lo que vamos a hacer desde el primer día si la ciudadanía pone la responsabilidad de gobernar a Cambiemos”, señaló.“El radicalismo ha aportado un nombre como el de Facundo Manes del que tenemos muchas expectativas. No solamente en la búsqueda del triunfo, sino en la búsqueda del rumbo para el país”, dijo.Consultado sobre la situación en el territorio bonaerense, expresó: “En la provincia luego se vera quienes puedan ser potenciales candidatos y va a llegar el momento. Posiblemente haya más de uno y para ello están las PASO, o un acuerdo. Todo eso se va a ir viendo en el andar”.