Siguen las denuncias desde La Matanza: Larreta pone los asentamientos, manda la gente en camiones y luego no los asiste

En el marco del conflicto que se inició con las relocaciones de las villas porteñas realizadas por la dictadura, el distrito gobernado por Fernando Espinoza planteó que la Ciudad, administrada por Horacio Rodríguez Larreta debe más de 100 mil millones de pesos en concepto de "tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano".

Para la senadora del Frente de Todos Ana De Valle, “es una denuncia importante con un valor importante porque todo lo que a Larreta lo manda para La Matanza”. “Larreta pone los asentamientos, manda la gente en camiones y luego no los asiste”, disparó.“Le pido a todo el pueblo que no se olvide de lo que hicieron. Están orando la oreja de cada uno de nuestros vecinos y haciéndoles escuchar lo que el vecino quiere, pero después cuando tienen el poder se olvidan. Hacen todo lo contrario o no lo hacen”, dijo en diálogo con Política Argentina.También apuntó contra el alcalde porteño por sus propuestas relativas a la reforma laboral y previsional. “Lo veo mal porque los trabajadores ya tanto la están padeciendo como para ir soportando reformas laborales. Lo que propone es atrasar aun más a los laburantes y hay otras cosas que tienen mucha prioridad”, sostuvo.Y agregó: “Espero que la ciudadanía apele a la memoria y entiendan que con Larreta vamos a tener enormes inconvenientes. Para ellos, la reforma laboral es privatizar todo y echar gente. Cuando menos Estado haya, para ellos, es mejor”.