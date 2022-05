A 19 años de aquel 25 de Mayo, el recuerdo de Cristina sobre Néstor Kirchner

A través de Twitter, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner al cumplirse el 19º aniversario de esa jornada del 25 de mayo de 2003.

A 19 años de aquel 25 de Mayo quiero compartir con ustedes el recuerdo más conmovedor y exacto de Néstor Kirchner, el militante que llegó a Presidente. pic.twitter.com/gRVBW37Int — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 25, 2022

Dijo a través de la red social del pajarito: "A 19 años de aquel 25 de Mayo quiero compartir con ustedes el recuerdo más conmovedor y exacto de Néstor Kirchner, el militante que llegó a Presidente".Junto a un video con imágenes y fragmentos de discurso del expresidente, Cristina expresó:Para nosotros una locura era seguir haciendo las políticas del Fondo, llevando a los niveles que las llevó". "Dicen que peleo mucho, pero no es que me peleo mucho, es que negocio poco con ciertos intereses. Hay algunos intereses que me quieren ver de rodillas y yo voy a cumplir el juramento ante el pueblo argentino: siempre de pie, siempre luchando por la Patria", concluyó.