Alberto Fernández anuncia la suba del mínimo de ganancias, el aguinaldo quedará exceptuado

El gobierno nacional avanzará en un decreto para subir el minimo para el pago del Impuesto a las Ganancias de empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría a partir de junio y se eximirá del pago de los tributos a los dos aguinaldos.La medida será a través de un decreto, aunque todavía no está definido en el Ministerio de cuanto será el piso.En la actualidad, el piso para el pago del impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría es de $ 225.937., indicaron desde las cercanías del ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo que hasta el momento no trascendió son los porcentajes en los que se aumentarán las deducciones, dado que será lo que definirá cuántos trabajadores podrán eludir el pago del impuesto. La medida será instrumentada a partir de un decreto, en el que además se exceptuará a los dos medio aguinaldo del pago de este tributo.Este jueves, Massa había enviado esta semana una nota a Guzmán y al presidente Alberto Fernández en el que insistió en actualizar de manera urgente el piso de quienes pagan el Impuesto a las Ganancias. Hoy enfatizó su reclamo en un acto en el municipio de General Las Heras, provincia de Buenos Aires.evaluó Massa.añadió.En paralelo, el titular de latiene preparado un borrador de proyecto por si no se avanzaba en ganancias por decreto. El mismo, según trascendió, estaría acordado con varios bloques de la oposición, en el que elevaría el piso a $275.000. Las actualizaciones de los pisos del impuesto a las Ganancias deben realizarse anualmente tal como marca la ley pero el Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar las fechas por decreto. El Ministro pretendía posponerlo para el segundo semestre. Una vez más, la cartera de Guzmán avanza en medidas propuestas por sectores del Frente de Todos que están en desacuerdo con sus políticas económicas. El Ministro, cuyo mayor respaldo es el Presidente, tomó hace unas semanas la propuesta del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, de adelantar el aumento del Salario Vital y Móvil.