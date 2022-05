"El día que nos dividimos Macri fue presidente", la advertencia de Alberto Fernández al pregonar por la unidad

El presidente Alberto Fernández estuvo en un acto en Chaco junto al gobernador Jorge Capitanich. "El verdadero peligro es esa derecha impiadosa, que tuvo un presidente que nos endeudó como nadie se animó", advirtió el jefe de Estado y sostuvo que "tenemos que seguir luchando", al participar del primer congreso del Frente de Todos (FdT) de Chaco, acompañado por el mandatario provincial.

Fernández enfatizó que "el enemigo nuestro no está en el Frente de Todos" y afirmó que "está en esa derecha maldita que una vez más quiere volver". "Entre nosotros no hay enemigos, habrá diferencias, pero aprendimos a convivir con esas diferencias", sostuvo.indicó al tiempo que expresó: "No quiero más deuda en la Argentina con el Fondo Monetario".El Presidente participó del primer congreso del Frente de Todos (FdT) de Chaco, tras la institucionalización de ese espacio oficialista en la provincia, que sesionará bajo la premisa de que "la unidad en la diversidad es el camino", informaron fuentes oficiales.