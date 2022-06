Hang mantuvo una reunión con la CAME para avanzar en la aplicación de las leyes de Etiquetado frontal y Góndolas

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, se reunió este viernes con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para avanzar en la aplicación de las leyes de Góndolas y de Etiquetado Frontal.En la reunión, Hang resaltó la importancia de, según informaron desde el Ministerio de Economía.Por su parte, los representantes de CAME, a la vez que se comprometieron a "presentar propuestas en el marco de un diálogo abierto" entre ambas partes.Hang también se reunió en los últimos días con representantes de laCoordinadora de Productos Alimenticios (Copal) y la Asociación de Supermercadospara avanzar en la agenda trazada con el sector privado."Fue una buena reunión en la cual hubo consenso sobre la importancia de las pymes alimenticias. El Gobierno nacional, que empiecen a exportar aquellas que aún no lo hacen y tienen la capacidad e incrementar las exportaciones de las que ya venden afuera", detallaron las fuentes sobre los temas que se abordaron en la reunión.Otro de los temas abordados en esa reunión fue el trabajo conjunto entre la Secretarías de Comercio y Política Tributaria y el Banco Central para administrar el comercio exterior y la importancia del fomento a las economías regionales.Además, el funcionario recibió esta semana a representantes de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA) y les prometió que se analizarán "alternativas superadoras" al esquema de subsidios cruzados entre exportadores y la industria local."Nos juntamos con el nuevo secretario de Comercio a modo de presentación y", afirmó Diego Cifarelli, presidente de la FAIM al término de la reunión en declaraciones a la prensa. Y agregó: "Nos dijo que por ahora continuaban las herramientas pero que mientras tanto se van a ir evaluando otras superadoras".