"Uno conoce a la gente y no sorprende": Elena Highton de Nolasco se metió en la polémica por los dichos de Rosenkrantz

Elena Highton de Nolasco, ex jueza de la Corte Suprema, aseguró que no le sorprenden las declaraciones de Carlos Rosenkrantz en Chile y opinó sobre la actual composición del máximo tribunal., resaltó en contraposición con lo expresado por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quién dijo en Chile "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad".En diálogo con Irina Hauser y equipo en 'Hagamos algo con esto', Highton de Nolasco advirtió:En otro orden, consideró queporque sino "el presidente tiene doble voto por ser presidente" y dijo que le es indistinto si el "que el que desempate es varón o mujer".También se refirió a la movilización por el: "El tema de Ni una Menos, que tiene que ver con los femicidios, yo hice el registro de femicidios que todavía subsiste y se reconoció como registro oficial. El del Gobierno no registraba con claridad. A mi los tribunales me contestaban. Femicidios reales, con casos judiciales trabajé, no con noticias".Highton de Nolasco reconoció que "es un tema que no termina nunca" pero que "hubo mucha conquistas" y creyó que "la concientización siempre me pareció un tema fundamental". En tanto, aseguró que existe un machismo latente en los jueces y que al respecto, "hemos hecho cursos y talleres no solo acá sino en todo América Latina".