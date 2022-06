Alberto Fernández sobre Kulfas: "No me gustó lo que hizo"

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que no le gustó lo que hizo Matías Kulfas y por eso tomó la decisión de pedir su renuncia al Ministerio de Desarrollo Productivo, al saludar a los periodistas por su día en la Casa Rosada."No me gustan los off, las cosas dichas en secreto, cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente", aseguró el jefe de Estado y agregó:En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el mandatario se refirió así a los cuestionamientos de Kulfas al proceso de licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner: “Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente,en ese punto”.Sobre las objeciones del exfuncionario, quien fue citado a declarar por la Justicia, Fernández consideró que no es "un juez" y que la denuncia la tiene un magistrado y que "él resolverá lo que tenga que hacer”., manifestó.Además, el Presidente expresó que también está "feliz" por el regreso de Agustín Rossi al Gobierno, quien fue designado al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sostuvo que esy se expresó "agradecido" con la ex interventora de ese organismo, Cristina Caamaño.En otro orden, se refirió a las palabras vertidas por el empresario Federico Braun, presidente de La Anónima, en el marco de la jornada "20 años de AEA" (Asociación Empresaria Argentina), quien afirmó entre risas que, ante la inflación, "remarca precios todos los días"., enunció.Acto seguido indicó que esta mañana él también participó del foro empresario , en el que le pidió a los empresarios argentinos "que entiendan la dimensión del problema que padece la economía mundial"."La economía mundial está afectada por una guerra. Una guerra que está afectando los precios de los alimentos y está poniendo en crisis la seguridad alimentaria en el mundo y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué solución tiene para la inflación y su respuesta sea remarcar precios. Eso me parece una enorme irresponsabilidad", concluyó.