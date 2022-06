Alberto Fernández señaló que "no hubo reproches" de Biden por su discurso en la Cumbre y calificó como "valiosa" la jornada

El presidente Alberto Fernández reveló este viernes que "no hubo ningún reproche" por parte de su par estadounidense, Joe Biden, a su discurso en el plenario de la Cumbre de las Américas."Antes de venir tuve demasiadas charlas con funcionarios y dirigentes de los Estados Unidos y sabían perfectamente lo que iba a decir. Fue una posición muy honesta la que plantee.", manifestó en una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren el encuentro internacional.En ese sentido, remarcó que "el presidente de Republica Dominicana (Luis Abinader), que es alguien que por ahí no está cerca de mí ideológicamente, apoyó las palabras., expresó.Fernández aclaró que el discurso no fue consensuado con los otros mandatarios de la región, ya que, y explicó que "los discursos no se consensuan, si no son documentos".También consideró que "ha sido un buen comienzo de la Cumbre, a pesar de las ausencias"., sostuvo."Ayer di mi posición sobre la Cumbre y de hacia dónde íbamos a transitar", refirió Fernández sobre su discurso y calificó como "valiosa" la jornada anterior.Y agregó:El jueves, al pronunciar su discurso ante los líderes de la cumbre que se desarrolla en Los Ángeles, el mandatario argentino pidió la renuncia del secretario general de la OEA , el uruguayo Luis Almagro, le solicitó a su par norteamericano Biden una reformulación de la política de su país hacia América Latina y cuestionó el apoyo de su antecesor Donald Trump a la gestión de Mauricio Macri.También se refirió a las exclusiones por parte de Estados Unidos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que derivaron por ese motivo en la ausencia de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Bolivia, Luis Arce.