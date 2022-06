Viruela del mono: qué se sabe sobre el tercer caso confirmado en la Argentina

El paciente se encuentra en buen estado de salud, internado para su cuidado y cumpliendo el aislamiento correspondiente.

Este es el tercer caso confirmado en el país.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este viernes el tercer caso de viruela símica en el país en un ciudadano de 36 años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.La cartera de salud informó que el Laboratorio Nacional de Referencia INEI- ANLIS Malbrán, confirmó el 9 de junio el primer caso de viruela símica sin antecedentes de viaje en Argentina.El paciente realizó la primera consulta el 6 de junio en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires, con reporte de fecha de inicio de síntomas el 31 de mayo presentando dolor de cabeza y muscular, fiebre, dolor de espalda y que desarrolló exantemas vesiculares a partir del 2 de junio. El 7 de junio se notificó el caso y la muestra fue derivada al laboratorio, que el 9 de junio emitió el resultado positivo de la PCR.Los tres pacientes se encuentran en buen estado de salud, sin haber presentado complicaciones. No se han detectado a la fecha casos secundarios entre los contactos estrechos.A nivel mundial, al 8 de junioen donde la viruela símica no es endémica. No se ha registrado ninguna persona fallecida a la fecha en estos países. Desde principio de año, en el continente africano, se han reportado 1536 casos sospechosos (1356 corresponden a la República Democrática del Congo) y 72 fallecidos.Laaseguró que no teme que la propagación del virus de la viruela del mono vaya más allá de los países africanos y pueda provocar una pandemia mundial. Consultada en una conferencia de prensa sobre la posibilidad de tal pandemia, la principal experta en viruela del mono de la OMS, Rosamund Lewis, respondió: “Aún es posible detener esta pandemia antes de que se extienda”. La OMS dijo estar preocupada por esta “situación inusual”, pero reiteró que no hay motivo de pánico.“La viruela del mono está relacionada con la viruela humana, que mataba a millones de personas en el mundo cada año antes de ser erradicada en 1980. Pero la viruela del mono es mucho menos grave y la mayoría de las personas contagiadas se recuperan en tres o cuatro semanas. Los primeros síntomas incluyen una fuerte fiebre, ganglios linfáticos inflamados y una erupción similar a la varicela”, sostuvo la OMS“La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos”, señaló la organización en una nota epidemiológica.