Pichetto habló de "grandes candidatos en JXC", pero se autodescribió como el "único preparado para gobernar"

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, el líder de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, consideró que por su trayectoria es el dirigente más experimentado para presentarse como precandidato presidencial en las elecciones 2023., enfatizó el excandidato a vicepresidente en declaraciones a Río Negro Radio, al tiempo que admitió que "hay grandes candidatos en Juntos por el Cambio y esto se tiene que dirimir en un espacio de diálogo o un espacio democrático".Consultado por los controvertidos roces entre Mauricio Macri y Gerardo Morales, expresó: "No es bueno que haya apariciones públicas respecto a criticar a otros.".Previamente, Mauricio Macri encendió la interna con la UCR tras descalificar a Hipólito Yrigoyen como una expresión característica del populismo en la Argentina del siglo pasado. La reflexión causó una respuesta inmediata del máximo referente del radicalismo, quien retrucó: “La descalificación al populismo lleva al concepto de la manera de gobernar irresponsable para buscar votos, aún realizando actos de gobierno que sean indebidos. Esa no fue la característica de Yrigoyen”, comentó Morales en diálogo con Radio Mitre.Por otra parte, Pichetto fue consultado por el presente del Frente de Todos y su armado político: "Eso estaba formulado desde el primer día. La estructura con una vicepresidenta más fuerte es una anomalía que señalé ni bien se armó esa fórmula. Tardó en manifestarse por la cuarentena interminable, pero podría haber surgido mucho antes".A mediados de mayo,"Asumo el desafío, no le voy a rehuir. Lo hago convencido de que es la manera de ampliar la base de la coalición política. Si tenemos PASO en agosto vamos a participar plenamente y voy a asumir el liderazgo", resaltó.Por lo que Pichetto se sumó a la lista de aspirantes presidenciales de Juntos por el Cambio que integran Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes, entre otros.