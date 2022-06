"Que los ricos paguen lo que tienen que pagar": Alberto Fernández sobre la segmentación de tarifas

El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que "la discusión es hasta cuánto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos" y afirmó que la segmentación de tarifas de los servicios públicos "se va a hacer" y que "los ricos paguen lo que tienen que pagar"., expresó el mandatario en declaraciones a radio 10.Y enfatizó: “La discusión es hasta cuanto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos".En esa línea, sostuvo que el proyecto de renta inesperada, que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso, "debe ser aprobado" y consideró que "el mundo está caminando hacia ese lado"."La renta inesperada. En la Cumbre de las Américas, Joe Biden me preguntó por ese proyecto y me dijo que él la está impulsando. El mundo está caminando hacia ese lado. Es un problema de principio de justicia", señaló el Presidente.En otro orden, aseguró que "los argentinos necesitamos que el gasoducto (presidente Néstor Kirchner) esté rápidamente terminado", ya que permitirá que "el país no tenga que importar gas de otras partes del mundo".Fernández destacó que "la justicia reaccionó bien", luego de que el juez federal Daniel Rafecas archivara esta semana la causa abierta tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la licitación y agregó:Por último, apuntó contra la oposición al considerar que "trató de aprovechar" el tema del avión con matricula venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza y dijo que "quisieron mostrar algo que no es"., sotuvo.