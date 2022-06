Ricardo Quintela sobre los medios: "La intención no es censurar a nadie sino federalizar la comunicación"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aclaró este sábado que "la intención no es censurar" a los medios de Buenos Aires en las provincias sino "federalizar la comunicación"."La idea que planteamos es que el microclima quey eso genera una situación difícil de contrarrestar", planteó Quintela y resaltó: "En nuestras provincias consumen estos medios nacionales y los nuestros por supuesto no llegan a la capital federal por lo tanto estan desinformados de lo que pasa en las provincias"."El crecimiento que tuvo la Argentina y la situación en que recibimos el país es bueno que se refleje en los medios de comunicación y sabemos que no lo van a hacer porque tienen una intencionalidad muy manifiesta", insistió en declaraciones con "Y arriba quemando el sol", de Radio Rebelde, y agregó:En esa línea, planteó: "Si todos queremos construir una Argentina distinta y que les de posibilidades a todo el mundo tenemos que federalizar las distintas politicas y la distribución de ingresos. Alguna vezSi ustedes ven los posibles candidatos para el 2023 todos surgen desde el microclima de capital federal".En otro orden, se refirió a la ampliación de la Corte Suprema propuesta por el Ejecutivo nacional: "El tema de la Justicia tiene que ver con los intereses de las provincias, no sólo las que gobiernan el Frente de Todos"."Estamos proponiendo. Lo que queremos es que defiendan los derechos de la Nación y no de un sector. Estamos subsidiando los servicios y el sistema de seguridad de la ciudad de Buenos Aires cuando tienen los recursos con lo que recaudan", indicó el gobernador riojano.En tanto, opinó sobre la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Producción. "Es un tipo muy emprendedor, que empuja mucho y conoce sus limitaciones por lo tanto se rodea de buena gente, y el ejemplo más claro es quePor último, dio un panorama sobre la situación de La Rioja: "En nuestra provincia que habia perdido 1.800 puestos laborales no solamente los hemos recuperado sino que hemos creado 2.000 nuevos puestos de trabajo. Y ahora"."Hemos definido una política de una visibilización de nuestra provincia. Queremos trasmitirle una calidad de vida diferente a nuestros ciudadanos y visibilizar nuestra provincia mientras está el debate por una verdadera federalización. Nos pusieron el mote dey que lo plantee clarin nos muestra que estamos en el camino correcto", concluyó.