Salario Básico Universal: el proyecto en que convergen La Cámpora y un movimiento social

cobrarían el SBU 7,5 millones de personas, de entre 18 y 64 años

El salario universal no está propuesto para todas las personas en edad de trabajar, ni para todos los trabajadores, sino para aquellos que estén bajo la línea de indigencia. Entran los desocupados, los informales, los monotributistas sociales, los trabajadores agrarios y las trabajadoras de casas particulares. También los monotributistas de la categoría la A y para los asalariados que no superen su límite (de 38.850 en 2022), a los que el proyecto destina medio salario básico universal.

el SBU sea compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo

El Frente Patria Grande y La Cámpora impulsan el proyecto de ley de creación de un Salario Básico Universal, que propone garantizar a los trabajadores de bajos ingresos el cobro de una suma equivalente a la canasta de indigencia de un adulto, de manera que ningún argentino quede sin ingresos para cubrir su alimentación básica.El proyecto fue presentado en mayo en el Congreso Nacional, y ahora fue difundido en la Legislatura bonaerense con un panel que encabezó Grabois con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque.“Se dice que falta trabajo, y no es así:. La discusión es cómo logramos que el mercado lo pague o que el Estado supla esa falencia”, dijo Larroque al darle su respaldo. También alertó a la dirigencia política que "cuando se encierra sobre sí misma y deja de mirar a la gente, eso termina mal; ya lo vimos en el 2001".De aprobarse el proyecto,: el conjunto que abarcó el IFE y más recientemente el Refuerzo de Ingresos (o IFE 4) de este año.Es la franja de la población que aún no tiene asegurado un ingreso mínimo como derecho, lo que sí ya fue legislado para los niños --mediante la Asignación Universal por Hijo-- y los mayores de 65, con las moratorias para jubilarse y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.Grabois sostuvo en el panel que "el mundo del pleno empleo no existe más" y aseguró que aún si estuviéramos frente a años de gran crecimiento económico, "aún con todos los aceleradores que pueda tener el empleo asalariado, seguiría quedando mucha gente afuera" del mercado laboral.El proyecto plantea que, pero que no se podrá cobrar al mismo tiempo que la Tarjeta Alimentar, ni el Potenciar Trabajo ni la beca Progresar. Serán filtrados quienes tengan un patrimonio o consumo determinados.Por otra parte, fija contraprestaciones, como terminar de cursar los estudios primarios o secundarios, capacitarse en oficios o realizar tareas sociocomunitarias.