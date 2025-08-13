14.08.2025 / Economía

El costo de la canasta para la crianza duplicó a la inflación de julio: cuánto se necesita para mantener un hijo

El costo está compuesto por bienes y servicios, así como los costos de cuidado (salario de personal doméstico). En enero, el último ítem permaneció sin cambios, mientras que los dos primeros impulsaron el aumento de la canasta.




La canasta de crianza subió 4% en julio respecto al mes anterior y así duplicó la inflación registrada en ese mes, que fue de 1,9%. De esta manera, los hogares necesitaron entre $411.201 y $536.830 para cubrir los gastos de un niño.

En julio, para la crianza de un recién nacido menor a un año se necesitaron $427.889; para niños de 1 a 3 años debieron destinar $508.333; para los de 4 a 5 años el costo fue de $426.741 y para la franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $536.830.

El costo está compuesto por bienes y servicios, así como los costos de cuidado (salario de personal doméstico). En enero, el último ítem permaneció sin cambios, mientras que los dos primeros impulsaron el aumento de la canasta.

La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.


Lo más leído

1

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

2

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

3

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

4

Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio

5

Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

Más notas de este tema

Tras la fallida licitación, los activos argentinos sufrieron fuertes retrocesos en Wall Street

14/08/2025 - Economía

Tras la fallida licitación, los activos argentinos sufrieron fuertes retrocesos en Wall Street

A pesar de la inflación de un digito, la UIA volvió a exigir reformas para la industria y advirtió sobre la falta de competitividad

13/08/2025 - CRÍTICAS

A pesar de la inflación de un digito, la UIA volvió a exigir reformas para la industria y advirtió sobre la falta de competitividad

Las canastas básicas aumentaron 1,9% en julio y una familia necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

13/08/2025 - Economía

Las canastas básicas aumentaron 1,9% en julio y una familia necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.