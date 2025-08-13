14.08.2025 / Economía

Tras la fallida licitación, los activos argentinos sufrieron fuertes retrocesos en Wall Street

Las acciones tuvieron un día para el olvido: el mercado reaccionó con fuertes caídas a la suba de tasas y la incertidumbre de la política monetaria del Gobierno. Los ADRs cayeron hasta 9,6% y el Merval bajó 4%.




El Gobierno afronta una de las semanas más complicadas en materia económica y el mercado lo dejó en evidencia. Tras la fallida licitación, que dejó como resultado un bajo rollover de vencimientos de deuda en pesos de la primera subasta del mes de agosto, los activos argentinos sufrieron fuertes retrocesos en acciones, ADRs y bonos soberanos. El apretón monetario que dejó una suba de tasas golpeó tanto a la renta variable como a la renta fija.

El S&P Merval cayó 4,4% a 2.186.137,17 puntos básicos. Medido en dólares, el índice finalizó alrededor de los 1670 puntos (-3.53%). Entre las acciones más castigadas de la jornada se destacaron: Grupo Supervielle (-9,6%), Telecom (-8,4%), Metrogas (-7,4%), Edenor (-7%) y Grupo Financiero Galicia (-5,7%).

Los papeles argentinos que cotizaban en Wall Street fueron golpeados también por el mal dato de inflación en Estados Unidos y la ausencia de señales claras desde el frente doméstico. Banco Supervielle perdió 9,2%, Telecom retrocedió 7,4%, Edenor cayó 5,3%, Grupo Financiero Galicia cedió 5,3% y Central Puerto descendió 4,1%.

Los bonos en dólares también cayeron de forma generalizada hasta 0,8% de la mano del Bonar 2038 y el Bonar 2035, seguidos por el Global 2035 (-0,7%) y el Global 2029 (-0,6%).

El riesgo país cedió el miércoles 11 unidades a 711 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En este marco, el Banco Central llamó a una licitación de urgencia el próximo lunes 19 de agosto para absorber los 6 billones de pesos que quedaron afuera de la colocación de deuda de ayer.

Lo más leído

1

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

2

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

3

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

4

Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio

5

Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

Más notas de este tema

El costo de la canasta para la crianza duplicó a la inflación de julio: cuánto se necesita para mantener un hijo

14/08/2025 - Economía

El costo de la canasta para la crianza duplicó a la inflación de julio: cuánto se necesita para mantener un hijo

A pesar de la inflación de un digito, la UIA volvió a exigir reformas para la industria y advirtió sobre la falta de competitividad

13/08/2025 - CRÍTICAS

A pesar de la inflación de un digito, la UIA volvió a exigir reformas para la industria y advirtió sobre la falta de competitividad

Las canastas básicas aumentaron 1,9% en julio y una familia necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

13/08/2025 - Economía

Las canastas básicas aumentaron 1,9% en julio y una familia necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.