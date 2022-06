Scioli mostró escucha a Cristina y advirtió por "importaciones especulativas" a la UIA y Pymes

El flamante ministro de Desarrollo Productivo,afirmó que en la actual etapa de la economía y del mercado de cambios habrá que "estar muy atentos a que no se realicen importaciones especulativas". Esta tarea demandará un mayor trabajo de coordinación de su cartera con la Aduana, la AFIP y la Secretaria de Comercio.Con la participación de cien instituciones industriales, la(CGERA), se reunió con Scioli, en la sede de la entidad. Tras el encuentro, el titular de CGERA, Marcelo Fernández, explicó que “las propuestas que le hicimos llegar al ministro Daniel Scioli hablan de la intención de CGERA de ocuparse de los temas que hoy realmente necesitan las pymes”.Al respecto de los problemas por salida de divisas, sostuvo que esto se corrige "trabajando coordinadamente con la Aduana, la AFIP y la Secretaría de Comercio". Asimismo, apuntó quey añadió: “Sabemos que vamos a seguir trabajando en conjunto para beneficio de la producción y del trabajo nacional”, sumó.Durante el encuentro, CGERA presentó una propuesta de trabajo centrada en “la administración de importaciones, la capacitación en oficios donde el sector privado tiene una gran responsabilidad y la creación de comercializadoras de productos argentinos en el exterior, principalmente en Brasil, una herramienta con quien ya veníamos trabajando junto con Daniel Scioli”. En relación a la administración del Comercio exterior, CGERA propusoe no se produzcan en el país, destinadas a la fabricación del producto final y que no superen el 25 % de la facturación mensual". La entidad señaló en la reunión que este mecanismo dará certidumbre en materia de importaciones al sector industrial sobre las divisas que requiere.Por otra parte, también se refirieron a la necesidad de potenciar la capacitación en oficios dentro de las propias plantas del sector para acompañar al programa Potenciar Trabajo, en el marco del convenio entre CGERA y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Además, resaltaron que las industrias cuentan con maquinarias y tecnologías instaladas e destacaron la importancia de la articulación entre el sector público y privado.Por otra parte, Scioli se reunió con su par de Agricultura,, y el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig. Durante el encuentro, avanzaron en el Plan de Desarrollo Cooperativo que busca potenciar y desarrollar a las cooperativas agrobioindustriales, con el objetivo de que se fortalezca su presencia en las más de 30 cadenas de valor del sector.Allí mismo, trabajaron en base a un nuevo encuadre para las cooperativas agroalimentarias donde se las evalúe por la constitución de productores y no por su facturación final, lo que les permitirá acceder a los beneficios del Certificado Pyme. De esta forma, se intenta fomentar la incorporación de mayor cantidad de pequeños productores, la integración y el acceso a esquemas de financiación a tasa bonificada para productores asociados en cooperativas. Además, Julián Domínguez se refirió a la iniciativa AGRO XXI y el Plan GanAr.En ese sentido, Domínguez afirmó: "Queremos potenciar un modelo de integración productiva que ya está industrializando, agregando valor y generando más trabajo". En tanto, Scioli expresó: