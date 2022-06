Alberto bajó el tono a la interna y volvió a destacar a Cristina junto a Perón, Evita y Néstor

le bajó el tono al cruce implícito que protagonizó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante los últimos días respecto del rol de las organizaciones sociales para la gestión de los planes

"Necesitamos de todos y todas que nos acompañen a construir una Argentina más justa, más libre y más soberana como la que soñaron (Juan Domingo) Perón, Evita, Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner), y en la que yo estoy convencido también"

El presidentese prepara para, entre el viernes y la semana próxima, encarar una serie de encuentros virtuales y presenciales con Europa para fortalecer su agenda internacional. Sin embargo, en la antesala de esos eventos y a contramano de algunas versiones,Sucedió en el marco de un acto en el que el mandatario entregó 224 casas pertenecientes al Programa Reconstruir, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat,(que estuvo con CFK en Avellaneda); el intendente de Ensenada,; y la diputadaAllí, antes de elogiar a Cristina, Fernández destacó el rol de un Estado presente que garantice a su población los derechos básicos, al sostener que, como consignó Télam."Nadie puede sentirse tranquilo, en paz, sin tener un techo que cobije a él y a su familia. Cada vez que entregamos una casa, siempre le digo a Jorge (Ferraresi) 'me siento tan pleno, tan completo', porque en verdad estoy resolviendo un problema de familia, de muchas familias que la están necesitando y esas casas quedan para ustedes", afirmó el jefe de Estado al presidir la entrega de viviendas en el municipio bonaerense de Ensenada.El Presidente contó que Ferraresi le expresó el deseo de que "este plan siga" ante un eventual cambio de color político y recordó que "una vez creyeron que este problema lo resolvía el mercado y estos problemas no los resuelve el mercado sino el Estado", en alusión a la administración de Juntos por el Cambio que encabezó Mauricio Macri y que derrumbó los programas de viviendas sociales."El Estado comprometiéndose con la comunidad, sabiendo que si el Estado no activa muchas familias no pueden acceder al derecho de tener una vivienda", aseguró el mandatario, y por eso remarcó que están "trabajando codo a codo" porque se necesita que "la Argentina se ponga de pie".Fue en ese punto yy la mencionó entre las principales figuras del peronismo para crear "una Argentina más justa, más libre y más soberana"., afirmó el Presidente.Las casas fueron construidas en el marco del Programa Reconstruir, que prevé la edificación de 55 mil viviendas cuyas obras fueron paralizadas en el año 2016, primero del mandato de Macri.Además, en el mismo barrio se inició en abril de este año, a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación y PAMI y en el marco del programa Casa Propia – Casa Activa, la construcción de 32 viviendas para personas mayores y un centro de día que contará con espacios comunes y pileta climatizada cubierta.