PROcupación por Milei: el casting de Larreta y la burla de un intendente macrista

Es un proyecto para transformar la forma de hacer política en la Ciudad, y así darle lugar a nuevas voces que nunca hayan formado parte de la política. pic.twitter.com/SQzk3HSanf — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 22, 2022

Luego de que este miércoles, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,anunciara la decisión de su espacio de incorporar a las listas de candidatos en la ciudad de Buenos Aires a 34 vecinos que no pertenezcan a ninguna estructura partidaria propia o aliada a, comenzaron a llegar las reacciones del sector más radicalizado del PRO ligado a la titular del partidoy al ex presidente. Es que de acuerdo a lo que se supo, Larreta y el vicepresidente primero del parlamento local, Emmanuel Ferrario, estuvieron trabajando en las últimas semanas y acordaron reservar cuatro bancas de la categoría legislador de las próximas elecciones para vecinos que se quieran incorporar a la política, sin provenir de ella.Es que el PRO nació como una fuerza "outsider" de la política, pero chocó de frente con la necesidad de congeniar el ser parte del sistema tradicional y en ese mismo contexto buscar la novedad. En ese marco, intenta encontrar el rumbo con esta serie de acciones que van desde el famoso "plan" hasta la incorporación de caras desconocidas. Por eso, la Ciudad anunció una especie de reality show, un mecanismo de inscripción online y selección partidaria, para sumar, a las listas del año que viene, a personas que nunca militaron ni ocuparon cargos públicos. No es antisistema ni antipolítica, según se analizó, sino "más y mejor" política. Esta estrategia al mejor estilo “reality show” tendrá tres instancias: la primera y más inmediata es la de la inscripción online. La segunda, un análisis de los postulantes, una selección. La tercera, el momento de la eliminación mediante una elección interna para definir quiénes podrán integrar la propuesta amarilla para la Ciudad, tanto para comuneros como para legisladores.Según explicóa TN, la iniciativa se pensó para canalizar el descontento hacia la dirigencia política que tiene cierto sector de la sociedad. Si bien en la Ciudad argumentaron que no toda medida se decide en base a focous group (en relación al lenguaje inclusivo y barbijos), las declaraciones del ministro de Larreta mostraron cierto análisis previo del humor social. Así, ya sea mediante la atracción de dirigentes y de su electorado, como a través de la canalización de algunas molestias emergentes, Juntos por el Cambio comenzó a trabajar para mostrarse como la ruta más válida para llevar las ideas liberales a la Casa Rosada.En este sentido, para un sector de la alianza, los liberales deberían incorporarse porque, por historia, experiencia y liderazgo, JxC es el que más chances tiene de volver al poder. Por lo tanto, lo más lógico sería que la dirigencia se sume a una herramienta que tiene más posibilidades de ser efectiva. Ricardo López Murphy se convirtió en la cabeza de esa estrategia. Lo hizo el año pasado en las elecciones legislativas, donde fue una figura central para contener parte del electorado en una disputa con Javier Milei. Ahora, armó una confederación para aglutinar a todos los liberales que no se encuentran identificados bajo los otros signos políticos de Cambiemos. De este modo, las posibilidades de expansión de las opciones libertarias se verían acotadas dado que JxC aglutinaría a gran parte de las expresiones.Este viraje en la estrategia que apunta a “refrescar” la imagen del PRO – Juntos por el Cambio, particularmente de la figura de Horacio Rodríguez Larreta, se pudo vislumbrar desde hace rato luego del pico de su mediaticidad en la cuarentena estrica, a partir de estrategias como la derechización en el discurso del mandatario porteño con la utilización de términos como ‘casta’ –muy arraigados en la narrativa libertaria-, así como en las medidas como la prohibición del Lenguaje Inclusivo, o en el caso de Mauricio Macri con la invitación y la apertura (para converger en un futuro) para con el propio Javier Milei. Es así que esta construcción de un espacio liberal dentro de la alianza y canalización del descontento con la política, se convierten en los dos factores en los que avanza la oposición para absorber votos de la extrema derecha.Sin embargo, la última estrategia de Rodríguez Larreta no agradó en el sector más ‘halcón’ de la fuerza opositora y provocó la reacción de referentes como el intendente de Pinamar, Martín Yeza, muy ligado a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quien sin mencionar al Jefe Comunal ayer lanzó a través de sus Twitter oficial una fuerte frase sarcástica en alusión al casting realizado bajo la consigna “¿Te votarías?”: “Quiero postularme a guitarrista de los Stones. No se tocar la guitarra pero siento que es lo mío.”, disparó Yeza. Pero no contento con esto, sumó más tarde, en respuesta a un seguidor queEn las encuestas, Milei cayó 15 puntos en imagen positiva y subió diez puntos la negativa a nivel nacional. Pero lo llamativo, en relación a la nueva medida porteña para atraer a los desencantados, es que la cualidad de "outsider" de la política no es la central a la hora de pensar en la elección de un intendente. En tres sondeos realizados por Equis - Proyección, cada uno con una muestra de más de tres mil casos, llegar desde afuera de la política está al final de la valoración. Antes, cuestiones más tradicionales como la escucha o la ejecución de obras. Algo que podría tender un manto de duda sobre la propuesta de la CABA. Si la ciudadanía quiere a alguien con experiencia o si quiere a alguien que nunca militó o gestionó.Entonces, ahora, con la propuesta de "listas abiertas" también se avanzaría hacia la atracción de un electorado desencantado con la conducción más tradicional, sumando caras nuevas que intenten refrescar, infiltrarse en el sistema y explotar desde adentro. Las acciones, entonces, están orientadas a anticipar algo que, en el análisis interno, indefectiblemente sucederá. Milei llegó al punto imagen de su visibilización demasiado rápido y ahora solo le queda un camino descendiente hacia el desgaste. Y en aquel caso quienes sintieron atracción por su propuesta quedarían huérfanos. Por lo tanto, Juntos por el Cambio empezó a trabajar la opción para atraerlos.