Del Plá: El fiscal Marijuan es un experto en perseguir a las organizaciones sociales

“El fiscal Marijuan es un experto en perseguir a las organizaciones sociales, se ve que el delito organizado no existe en nuestro país y no tiene nada que investigar”, sostuvo la diputada Romina Del Plá en relación a la acusación de parte de Guillermo Marijuan sobre la dirigencia del Polo Obrero, del cual sostienen que se quedan con el 2 por ciento de lo percibido por los beneficiarios de los planes Potenciar.

Sobre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en la CTA, en donde puso de manifestó su resquemor en torno a las organizaciones que administran los planes sociales, Del Plá, remarcó que “hay un intento de disimular que también la vicepresidenta y el kirchnerismo son responsables del desastre en el que estamos viviendo, porque el aumento de la pobreza, la caída de salarios y jubilaciones, y la inflación son responsables de ellos porque a Alberto Fernández lo eligió Cristina Fernández de Kirchner”.

Para Del Pla, “lo que ocultan, es que las organizaciones se organizan para resolver aquello que el Estado no está dispuesto a garantizar”. “En las asambleas, debatimos sobre esto y resolvemos como hacemos para sostener un merendero en un vecino o el flete para ir a buscar los alimentos porque en los barrios, no lo lleva el Ministerio de Desarrollo Social ni los municipios. Todo eso de lo que nos acusan tiene que ver con cómo se organiza la gente para llevar a cabo diversas tareas”, remarcó.“Acá nadie se puede hacer el distraído y hacer de oposición y oficialismo a la vez. Las principales cajas del país, las maneja el kirchnerismo. Así que no pueden mirar para otro lado”, señaló la diputada matancera para quien “no es verdad que las organizaciones manejan los planes sociales”.E insistió: “Acá hay una falsedad. Las organizaciones sociales después de mucha lucha logran que les abran la inscripción a la gente que no tiene ningún subsidio. Tenemos que defender esa conquista”.En diálogo con Política Argentina, consideró el hecho de que “que los intendentes manejen esos planes es una historia repetida”. “El pequeño detalle es que no anotan a nadie que no sean amigos de ellos y queda mucha gente afuera. Por eso, vuelven las manifestaciones y la gente necesita se organiza”, aseguró al tiempo que señaló que “esto de perseguir a los que están garantizando que la gente coma en los barrios es una falta de respeto”.