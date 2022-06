Desde la UCR bonaerense salieron a cuestionar el ¿Te Votarías? de Larreta: Cuestiones ridículas

Para el ex diputado nacional y ex vicepresidente de la UCR bonaerense, Carlos Fernández, el debate propuesto por Cristina en la CTA sobre la administración de los planes sociales, “es parte de la discusión interna del Frente de Todos”. “Hay que hacer un debate más profundo que no tenga que ver con la interna del oficialismo. Acá hay verdades a medias: está claro que hay un abuso donde aparece la gente como rehén de determinadas organizaciones, pero lo que se trata acá es ver quien tiene de rehén a la gente”, dijo en diálogo con Política Argentina.

Y enfatizó: “La política de Estado está lejísimo de este debate, lamentablemente”.También cuestionó la defensa del gobernador Axel Kicillof sobre el lenguaje inclusivo. “Es una cuestión menor atendiendo a la enorme tragedia que tenemos en términos educativos. Las decisiones equivocadas tomadas durante la pandemia han generado un enorme caos y transformarlo la situación en una tragedia”, recalcó Fernández para quien “el Gobernador debería estar preocupado en discutir las cuestiones de fondo”.Por último, tomó distancia de la iniciativa del gobierno de la Ciudad para reclutar candidatos de cara al 2023. “No me opongo a los procesos de renovación ni de incorporación de dirigentes. Es una cuestión sana que hay que impulsarla, pero las exageraciones terminan planteando cuestiones ridículas”, sostuvo sobre la campaña cuyo slogan es “Te votarías?”.Para Fernández,