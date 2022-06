La construcción de la Comunidad Organizada es con todos y todas adentro

En el día de la bandera -20 de Junio-, Cristina participó como principal oradora en el cierre del plenario de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA). Con su lucidez habitual hizo un interesante recorrido sobre la economía del país, pero también apuntó a la integración social.

Por eso, a la hora de pensar la comunidad organizada de este tiempo, ninguno de estos espacios es imprescindible, pero todos son necesarios. Tenemos que animarnos a pensar una argentina productiva con trabajo, con inclusión social, sin que nadie quede afuera en donde podamos proyectar un futuro prometedor para los más de 47 millones de argentinos y argentinas.

El camino y la resolución del conflicto que requieren estos tiempos, serían los de avanzar en una renta básica universal, coordinada y articulada entre el estado nacional, provincial, municipal, junto con los sectores privados, de la sociedad civil, las organizaciones sociales, los sindicatos, las instituciones educativas etc.

Cuando pensamos en un estado moderno ya no se explica con el modelo de estado del SXX. Con el ejercicio de la memoria y el resplandor de la historia nacional y popular, necesitamos discutir un estado del SXXI que resuelva las demandas del modelo de desarrollo que precisan cada uno de los argentinos y argentinas. No sirve un estado que no puede dar respuesta a los problemas de la sociedad de hoy. Insistimos, la construcción de la comunidad organizada es con todas y todos incluidos con un Estado presente y fortalecido.

Muchos y muchas compatriotas no tienen vínculo, no conocen, no tienen forma de llegar o simplemente no quieren tener su derecho mediado por un movimiento social. Nosotras y nosotros que militamos en las diferentes realidades estamos acostumbrados a escuchar en los barrios frases que van desde “cobre la mitad y no sé porque”, “esta semana trabajo de ir a la marcha”, “tuve que dejarle un porcentaje a la referente”, o “dejé de cobrar el potenciar y no sé porque”, entre otras.La universalización de esos derechos sostenidos en el tiempo ha demostrado ser la política más efectiva, aquellas que pueden modificar de manera estructural la pobreza y la indigencia en la Argentina. De hecho, las experiencias del AUH y Progresar, entre otras, demostraron la efectividad y el impacto positivo en el sector beneficiario, cuando se aplicaron de manera universal.En tanto, las organizaciones sociales tuvieron y tienen un rol muy importante en nuestra sociedad. El rol de organizar, construir experiencias de economía social, cooperativas, sosteniendo espacios de educación popular, de asistencia alimentaria en merenderos y comedores. Son tareas muy valiosas.Todas estas tareas son reconocidas por parte de la sociedad y debieran ser reconocidas por el Estado sin importar el signo político que gobierne. Las organizaciones son fundamentales mediadores entre gran parte de la sociedad y el estado, municipal, provincial o nacional.sino enfatizando la necesidad de uno de los leitmotiv de los gobiernos peronistas que es “generar trabajo”."El Estado nacional debe recuperar el control, la aplicación y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas", agregó la presidenta del Senado.Algunos se empecinaron en colocar a Cristina Fernández de Kirchner en contra de los movimientos sociales. Y esto no es así, ya que los movimientos sociales se vieron potenciados y favorecidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina y acompañados y valorados por el kirchnerismo en su conjunto.Y también nuestro proyecto político se vio fortalecido potenciado y protegido, de la mano de los movimientos, tanto sociales, políticos, obreros, culturales, las juventudes organizadas en sus sectores, como el movimiento de mujeres y diversidades, entre otros.En línea con la Vicepresidenta de la Nación, sostenemos que una de las premisas fundamentales de nuestro movimiento nacional es la de generar trabajo. No obstante, no es lo único que genera dignidad.Es que cuando pensamos el trabajo del futuro, lo entendemos como la actividad conformada a base de una formación profesional, capacitación, formación en nuevos oficios. Por ello, es fundamental que el Estado impulse iniciativas y políticas públicas proactivas en este sentido.*Leonardo Moyano, referente de Generación Patriotica