"Boludos", "mierda" y "halcones al pedo": Melconian a los que interpretaron que quería cambiar a Cristina

"boludos", "todos mierdas" y "halcones al pedo" que malinterpretaron su explicación acerca de aquel encuentro

"Y los boludos interpretan que yo quiera cambiar a una mujer de 70 años que hace 30 piensa igual. Todos mierda, todos halcones al pedo que no muestran la cara y escriben"

🗣️ "Halcones al pedo"



Carlos Melconian apuntó contra los opositores y periodistas que lo criticaron por su encuentro con Cristina Kirchner pic.twitter.com/0utLdRE0Qy — Política Argentina (@Pol_Arg) June 27, 2022

El economistavolvió a hablar sobre su reunión de la semana pasada con la vicepresidentay apuntó contra los que, según ahora explicó, sonEl ex presidente del Banco Nación durante el gobierno dehabló con el periodista ultraopository explicó que cuando pidió "darle la chance a que la gente cambie” tras su reunión con CFK se refería a "la sociedad argentina", que desde su mirada ahora está entendiendo perspectivas económicas que coinciden con la oposición y que, a partir de ello, podrían cambiar su voto de 2019 y elegir a una alternativa no oficialista., empezó su argumentación. Según Melconian, ahora "la sociedad argentina está entiendiendo que el déficit fiscal es nocivo, que la deuda en pesos es igual a la deuda en dólares, que la emisión genera inflación, que el súper cepo es un clavo remachado, que por no hacer un caño no tenemos gas" y que eso demuestra que "la sociedad puede volver a demandar otra cosa".En ese punto es que pareció apuntar contra los opositores y periodistas que lo criticaron por su encuentro con Cristina., disparó.En otra entrevista de hoy, en este caso con La Nación, el titular del IERAL, el Instituto de la Fundación Mediterránea, reiteró que "es amigo de Mauricio Macri" y que se reunión con Cristina porque “ella quería una opinión, como todos”.“Llené el álbum”, dijo en todo jocoso ante el medio cercano a Macri y volvió a enfatizar que, aunque, llamativamente, reveló que tuvo que darle explicaciones al ex presidente, quien lo llamó después de que se supiera de su encuentro con la Vicepresidenta.Según Melconian, lo que dialogó con Cristina "no era nada diferente" de lo que hizo "con otros presidentes". Y agregó: "El trato fue similar, cordial y pudimos hablar lo que teníamos que hablar”.“Construí coherencia y crédito con los años y es por eso que acudió a mí. Le contesté sobre todos los temas lo que les digo a todos. Y dejé en claro que el gran problema de la Argentina es el déficit”, afirmó, por lo que destacó que no tiene “doble o triple discurso” o ni "vende espejitos de colores”, en un tiro que pareció soltar para otros economistas opositores.En otro segmento de la nota,“Hay códigos. No digo nada más. Aclaro igual que nunca me ofreció nada”, concluyó.