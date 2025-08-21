21.08.2025 / CONGRESO

Diputados: en una sesión maratónica se logró destrabar la comisión investigadora de $LIBRA

La iniciativa recibió 138 votos afirmativos, 91 negativos y 7 abstenciones. Antes, se ratificó el veto a los aumentos jubilatorios y se rechazó el de Emergencia en Discapacidad, y se sancionó la ley de reparto de los ATN . No llegaron a debatirse temas como la declaración por las inundaciones en Bahía Blanca y una nueva moratoria previsional.



La Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles desde las 12 una sesión caliente, que se extendió hasta la madrugada del jueves, en la que se abordaron varios proyectos que el Gobierno buscaba vetar. Se trató de una verdadera batalla legislativa para convertir en ley iniciativas que llegaban desde el Senado.

Minutos después del mediodía, la oposición logró alcanzar el quorum y la Cámara baja rechazó con más de dos tercios de los votos el veto de Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad, con 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones. Ahora, el Senado deberá tratar la insistencia de la ley para que el veto sea definitivamente rechazado por el Congreso.

En tanto, luego, la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto del jefe de Estado al aumento de las jubilaciones. La insistencia sobre la ley que incrementaba los haberes previsionales en un 7.2%, además de ampliar el bono excepcional a $110.000 para los jubilados de la mínima, reunió 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones.

Hasta horas de la madrugada del jueves se continuaron tratando distintos proyectos, y la sesión concluyó apenas poco después de que se aprobara el proyecto que destraba la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La comisión había quedado virtualmente congelada debido a la paridad entre oficialismo y oposición luego de la maniobra de La Libertad Avanza que reagrupó bloques e interbloques para bloquear el funcionamiento. Con la aprobación de esta medida, se espera que la comisión pueda finalmente comenzar a trabajar.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

3

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

4

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

5

Recalde va a la Justicia contra el recorte de medicamentos del PAMI

Más notas de este tema

Conmebol desmintió el comunicado falso que sanciona a Independiente y a Universidad de Chile

21/08/2025 - TRAS LOS INCIDENTES EN EL LIBERTADORES

Conmebol desmintió el comunicado falso que sanciona a Independiente y a Universidad de Chile

Tras el escándalo de las supuestas coímas, Lousteau denunció robo y ajuste sin precedentes en discapacidad

21/08/2025 - POLÉMICA

Tras el escándalo de las supuestas coímas, Lousteau denunció robo y ajuste sin precedentes en discapacidad

Milei apuntó contra la oposición tras la sesión en Diputados: El Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo

21/08/2025 - Política

Milei apuntó contra la oposición tras la sesión en Diputados: El Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.