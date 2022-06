Arroyo sobre las declaraciones del "Chino" Navarro: "Tenemos que bajar los decibeles"

En declaraciones a Política Argentina, el diputado nacional del Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se refirió a los problemas socioeconómicos que invaden a la Argentina. A su entender, “el problema central es la inflación”.

enfatizó.Al tiempo que remarcó que “los dos problemas que veo más críticos son el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias”., sostuvo Arroyo para quien “en un contexto donde claramente hay oportunidades para Argentina, porque el mundo necesita alimentos y energía, y es lo que tenemos, en este contexto, necesitamos hacer rápidamente un plan contra el proceso inflacionario”.Asimismo, hizo referencias al acalorado debate que se está dando en relación a la administración de los planes sociales. El ex funcionario nacional consideró que “hay que distinguir el tema de los planes. Está claro que no tiene que haber tercerización y nadie se tiene que quedar con plata de otro: ni el 2 ni el 10 por ciento. Ahora bien, me parece que los movimientos sociales formaron parte de la solución. Gran parte de los movimientos están en los comedores en un país con pobreza”.“Claramente, no tiene que haber tercerización. Cuando fui ministro, se generaron más de 7 mil denuncias de personas a los que se les sacaba plata o los obligaban a hacer determinadas cuestiones”, dijo de manera contundente al tiempo que señaló: “Hay que separar a los vivos ya que los movimientos sociales también forman parte de la solución.”Por otra parte, consideró “necesarias” las medidas anunciadas por el BCRA, Economía y Producción relativas al nuevo esquema de administración de las importaciones.señaló.Y agregó:Respecto de los supuestos enojos en el espacio de Sergio Massa tras la llegada de Daniel Scioli a la cartera de Desarrollo Productivo, Arroyo indicó que “el Frente Renovador y Massa tenemos dos objetivos centrales”. “El primero tiene que ver con fortalecer la unidad. Hay muchas dificultades y hay debates internos profundos que tenemos que llevar adelante, pero la solución es con unidad y con trabajo articulado de todas las áreas”, indicó.Y añadió: “En segundo lugar, el rol que ha tenido Sergio Massa fue fomentar el alivio de los bolsillos de los argentinos, con medidas como la suba del mínimo no imponible de ganancias o el tema de los monotributistas. Hay que seguir reforzando en esa línea. El Frente Renovador apunta a fortalecer la unidad”.Por último, se mostró distante de las palabras de Fernando “Chino” Navarro respecto de la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “. Hay que colaborar y ayudar a que la situación mejore. Tenemos que pensar en la gente de los barrios que no llegan a fin de mes y que siente que la política discute temas que no hacen a la vida cotidiana”, señaló.Para Arroyo,