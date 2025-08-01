Quién es el economista que busca Milei para que acompañe a Bullrich en el Senado

Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, Javier Milei planea acompañar la candidatura de Patricia Bullrich al Senado por la Ciudad con un economista que funcione como vocero fiscal en la Cámara alta. El objetivo es blindar la “muralla fiscal” y garantizar respaldo a las reformas estructurales que el oficialismo impulsará tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La decisión responde a un diagnóstico interno: el bloque libertario en el Senado apenas cuenta con seis miembros y carece de una voz económica sólida. Ni la vicepresidenta Victoria Villarruel, desplazada de la mesa chica del poder, ni el jefe de bloque Ezequiel Atauche han logrado articular acuerdos frente al avance opositor. La figura de Bullrich buscará aportar volumen político, pero Milei entiende que necesita además un referente técnico.De acuerdo a Ámbito, Bullrich, que podría posicionarse como candidata a la Jefatura de Gobierno porteña en 2027, asumiría el rol de intervenir políticamente el recinto, mientras que el economista elegido se encargaría de sostener el relato y la estrategia de ajuste frente a una oposición que en el último año logró frenar varias iniciativas clave del oficialismo en la Cámara alta.