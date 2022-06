Día del Orgullo: 7ª marcha contra los trasvesticidios, transfemicidios y transhomicidios

se realiza hoy a las 18 la VII Marcha Plurinacional Antirracista en pedido de la incorporación de la figura del "travesticidio, transfemicidio y transhomicidio" al Código Penal. Se movilizarán desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

derecho a la salud integral incluido en la Ley de Identidad de Género,

En ely tras dos años de ausencia por la pandemia,Entre sus otros pedidos, el colectivo travesti trans y no binarie (TTNB), la reparación histórica a las sobrevivientes de la violencia institucional, la aplicación del cupo laboral trans, capacitación del personal de salud en las especificidades de esta población y. Es que esta población tiene una expectativa de vida que no supera los 40 años y que desde el año pasado registró 69 muertes."Es la séptima marcha para visibilizar las muertes de las compañeras travesti trans, contra la negación de esas muertes y contra el vacío legal al respecto", dijo a Télam el activista trans yy destacó que "hoy no sólo no hay un marco jurídico" que castigue específicamente los crímenes de odio como el que terminó con la vida de su hermana y activista Diana, en 2015, "sino queSi bien en 2012 el Código Penal incorporó entre los agravantes del homicidio el "odio a la identidad de género", se aplicó en contadas ocasiones y la Cámara de Casación revocó en 2020 ese ítem del fallo que dos años antes condenó a Gabriel Marino por el homicidio de Diana Sacayán, y que sentaba jurisprudencia en la materia.En la convocatoria a la marcha, aparecen las imágenes de seis personas trans muertas prematuramente o que permanecen desaparecidas: la asesinada activista Diana Sacayán; el joven Tehuel de la Torre, del que ya hace 15 meses no se sabe nada; la referente Lohana Berkins; el adolescente salteño Santiago Cancinos, cuyo cuerpo fue encontrado tras cuatro años de búsqueda; el militante cordobés Eugenio Talbot Wright y la joven trans mendocina víctima de un crimen de odio, Melody.Según la comisión organizadora de la marcha,: seis de ellas fueron por travesticidio y transfemicidios propiamente dichos, cuatro fueron suicidios y el resto travesticidios y travesticidios sociales -es decir, producto de la exclusión sistemática- y ya pasó más de un año de la desaparición de Tehuel. Además, la expectativa de vida continúa en torno a los 35/40 años, es decir, representado la mitad de la que rige para el resto de la población."No todes les compas desaparecen o mueren porque son asesinades o por crímenes violentos, sino por enfermedades evitables -en la mayoría de los casos adquiridas en situación de prostitución- o suicidios como consecuencia de la violencia estructural", explicó Say Sacayán.Respecto alel activista trans remarcó que, sino que deben contemplarse aspectos del devenir y el proyecto de vida de una persona trans, como por ejemplo los trastornos de salud generados por la silicona líquida, la posibilidad de suspender los tratamientos hormonales para preservar óvulos o espermatozoides con fines reproductivos, o el cuidado de la salud adolescente en el marco del tratamiento con bloqueadores hormonales, entre otros.“Necesitamos que haya una especialidad en salud trans donde se puedan abordar estos temas, y de cuyo diseño seamos parte las organizaciones que venimos trabajando estas cuestiones", agregó.